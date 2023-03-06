Щит «Надежда» начнет проходку до станции метро «Каменка» в апреле-июне

Тоннелепроходческий комплекс уже прибыл на базу "Метростроя Северной столицы". Фото: Артем КИЛЬКИН

Станция метро «Каменка» с зеленой ветки петербургского метро наконец начинает готовиться к появлению на свет. Эта станция, знакомая петербуржцам по названиям «Планерная» и «Зоопарк», расположится за «Беговой» и еще не построенной «Богатырской». В минувшем октябре власти утвердили для нее проект планировки и проект межевания территории. Совсем скоро к «Каменке» приедет проходческий щит «Надежда».

Работы по проходке стартуют во втором квартале 2023 года – апреле, мае или июне. До сего момента щит будет проходить сервисное обслуживание. Об этом рассказал врио главы комитета по развитию транспортной инфраструктуры Михаил Федотов, отвечая на запрос читателя «Комсомолки». Петербуржец Александр поделился документом с редакцией.

- В связи с полученным положительным заключением ФАУ «Главгосэкспертиза» по проектной документации по подготовительному этапу строительства станции АО «Метрострой Северной столицы» приступил к подготовке к началу щитовой проходки в сторону станции «Зоопарк», - говорится в официальном ответе.

Сейчас тоннелепроходческий комплекс диаметром 10,6 м уже находится на базе «Метростроя Северной столицы».

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