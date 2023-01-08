Библиотекарь Фрося и чиновник Моисей: Самые известные коты и кошки Петербурга

Вспоминаем всех выдающихся котов и кошек города и области. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Наступивший год пришел в мир под знаком кролика или кота. «Комсомольская правда в Петербурге» вспомнила всех выдающихся котов и кошек города и области и собрала их в один материал. Представляем важных пушистых театралов, библиотекарей и даже чиновников.

Муся и Фрося из библиотеки имени Маяковского

Серьезная кошка Муся живет в отделе иностранной литературы с 2007 года. Раненую и беременную, ее подкинули к крыльцу библиотеки. Кошечку подлечили и оставили в теплых стенах. Сейчас почетная сотрудница библиотеки уже в возрасте и общению с читателями предпочитает сон в любимом кресле. Хотя и остается очень воспитанной и ласковой.

- Муся - почетная слушательница всех мероприятий. Однажды она чуть не сорвала доклад австрийского лектора, потому что гости начали ее фотографировать. Мусю вообще очень любят: одна читательница даже пыталась ее похитить, - рассказывала сотрудница библиотеки Валерия Овсянникова.

Кстати, в 2021 году Мусю признали лучшей служебной кошкой России!

Мусю признали самой ответственной служебной кошкой России Фото: ВК/ Маяковка. Иностранные языки

Ее более молоденькая коллега, Фрося, живет в филиале Маяковки в Большой Охте. Красавица с запоминающейся внешностью попала в библиотеку в 2019 году – ее, выброшенную хозяевами, через несколько рук пристроили к кому-то из сотрудников читальни. Фрося приходит на все библиотечные мероприятия, охотно залезает на коленки к читателям и ведет соцсети: без фотографий с кошкой не обходятся анонсы интересных событий и новых книжных поступлений.

Фрося - ответственная за хорошее настроение читателей и соцсети библиотеки. Без фото с ее мордочкой ни один пост не обходится! Фото: ВК/Маяковка. Библиотека Охта-8

Кеша и Персик из Музея Анны Ахматовой

Рыжие хранители музея живут в Фонтанном доме больше десятка лет. Раньше пушистых сотрудников было трое, но в начале 2022 года умер самый старший из них - Ося. Остались Кеша, самый пушистый, и Персик, с белой грудкой.

В музее говорят, что в Фонтанный дом приходили разные коты, но жить здесь остались только рыжие. Сотрудники считают это символичной приметой.

- Как говорил сам Бродский, «если к вам когда-нибудь придет рыжий кот, не гоните его, возможно, это буду я…», - цитируют поэта в музее.

Кеша, как и другие коты, пришел в Фонтанный дом сам. Сначала подружился с охранниками, а потом стал хранителем Шереметевского сада. Фото: ВК/Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме

Кеша появился в музее в 2009 году и попросил помощи – у него была травма хвоста. Кота подлечили, за его состоянием следили охранники, к которым Иннокентий быстро привязался. А Персик прибился к музею в 2016 году. Был еще подростком – ласковым, домашним и пострадавшим то ли от собак, то ли от падения из окна. Сотрудники музея так и не нашли его хозяев, поэтому Персик стал третьим музейным хранителем

Коты лениво служат приманкой для посетителей: они встречают гостей, разрешают себя гладить и фотографировать, составляют визитерам компанию на мероприятиях. Кеша чуть более общительный, поэтому часто присоединяется к экскурсиям, а Персик любит бывать в Шереметевском саду.

Кот Персик - самый юный из хранителей музея. Фото: ВК/Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме

Фокс из Лахта Центра

Инженерный тигрокот, как зовут его сотрудники, попал в руки инженерам Лахты Центра в 2018 году. Совсем маленьким котенком его нашли на складе, отмыли и проверили у ветеринара. Так и прижился в серьезном коллективе.

Фокса в шутку считают полноценным сотрудником центра, так что вместо офисного кресла у него своя коробка, а вместо кружки – миска. А еще собственная жилетка и каска, как у любого прораба на стройплощадке. Деловой Фокс делает обходы и следит за процессом строительства, и, конечно, поднимает коллегам настроение.

- Дом у нашего Фокса – офис инженеров высотного комплекса. Главная работа – создавать позитивное настроение в коллективе. За полтора года своей службы не получил ни одного замечания, а только поощрительные поглаживания и премиальные вкусности, - гордо говорили в Лахта Центре.

Инженерный кот Фокс - очень серьезный сотрудник. И строительная жилетка, и каска - все при нем. Фото: ВК/Лахта Центр

Анжелина из Государственной Академической Капеллы

Кошка Анжелина, которую важно зовут Анжелиной Эрмитажевной, живет в Капелле уже шесть лет. Бело-рыжая красавица перевелась с работы в эрмитажных подвалах в музыкальные залы, чтобы решить проблему с мышами. Новый коллектив прикипел к Анжелине, поэтому теперь она – не только ценный сотрудник-мышелов, но и всеобщий вдохновитель. Кошка встречает зрителей через окна первого этажа, получает от поклонников стихи и песни.

Анжелина не знает забот, живет в теплом Концертном отделе и любит, когда ее гладят.

Анжелина Эрмитажевна - прирожденная мышеловка. Она быстро решила проблему с грызунами в Капелле и теперь служит всеобщей любимицей и музой. Фото: Капелла Санкт-Петербурга

Серафима из Петропавловской крепости

«Мяучный» сотрудник Петропавловки появился здесь чуть больше года назад. Пестрая красотка Серафима заняла пустовавший пост главной кошки Государственного музея истории Петербурга – до нее эту должность больше 20 лет занимала легендарная Капитолина, ушедшая из жизни в сентябре 2021 года.

Серафиму взяли на работу из Эрмитажа, где она с малых лет трудилась почти половину десятилетия. Служебная охотница показала себя ответственной сотрудницей в главном музее города, а потому быстро влилась в новый коллектив.

Серафима начала работу в Петропавловской крепости чуть больше года назад. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Яша из Театра эстрады им. Аркадия Райкина

Серьезный, но ласковый Яков Моисеевич Фишман прошел непростой жизненный путь. Как рассказывают в Театре эстрады, он был домашним котом, но в один момент оказался на улице. Так и скитался, пока его не отловили волонтеры котокафе «Республика котов». Яша несколько лет жил в ожидании новых хозяев, пока в котокафе не пришел худрук театра Юрий Гальцев.

- Он-то и забрал меня в театр, где я сейчас живу и слежу за порядком. Совершенно не понимаю, как они тут без меня обходились, - шутливо пишут от лица Яши в группе театра.

С марта Яков Моисеевич хозяйничает в закулисье, однако сотрудники театра не исключают, что кот может и на сцену выйти. А что, и внешность, и характер позволяют – нашлась бы только подходящая роль!

Якова из приюта взял художественный руководитель театра, Юрий Гальцев. Теперь без Яши ни одно важное дело не делается. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Федор из Театра дождей

13 лет назад Федю принесли в театр маленьким котенком, а сейчас коллектив не представляет свою работу без него. Федор и негласный художественный руководитель, и сторож, и осветитель, и актер, и билетер. Словом, важный символ Театра дождей, общий любимец и хранитель творческого очага.

- Федор всегда присутствует на общих сборах театра, во время спектаклей сидит в световой рубке и наблюдает за процессом вместе с режиссером и осветителями. Однажды после финального аккорда спектакля «На берегах Невы» погас свет, а когда зажегся вновь - вместо актрисы зрители увидели на поклонах нашего Федора, -рассказывала сотрудник театра Карина Пляцковская.

Суровый с виду, но ласковый Федор кем только не работал в родном театре: и билетером, и актером, и негласным художественным руководителем. Фото: ВК/Театр Дождей

Моисей из Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников (КГИОП)

Кота Мосю приняли на работу в комитет весной 2020 года. Глава ведомства Сергей Макаров взял его из приюта – совсем худого, болеющего и не уживающегося с сородичами, да еще и довольно взрослого. Кстати, по паспорту Моисей почему-то считался юной кошечкой, но ветеринар раскрыл о пушистом шпионе всю правду.

- Мы его вылечили, и теперь Моисей занимает почетную должность советника председателя по вопросам уюта и доброжелательной среды в коллективе, - рассказывал Макаров.

Сейчас откормленный Моисей «заведует» собственным телеграм-каналом «Советник КГИОП», куда пишет интересные факты о работе своих коллег.

Кот-чиновник Моисей в прошлой жизни явно был шпионом. А как еще объяснить тот факт, что по паспорту он считался молодой кошечкой? Фото: ВК/КГИОП

Филимон из Выборгского замка

Вот с какого кота писали образ кота-ученого! Самый настоящий рыжий профессор, 10-летний Филимон, живет в Выборгском замке уже 9 лет. Пришел на остров с хозяином из сувенирной лавки и решил остаться на новом месте.

В 2018 году Филимона официально взял в штат: вручили ему трудовую книжку, в которой он числится старшим научным сотрудником. Несмотря на серьезную должность, Филимон в первую очередь наслаждается жизнью и простыми кошачьими радостями, а уж потом работой. Кот много спит и охотно общается с посетителями замка, позирует для памятных фотографий. А еще неспешно ведет свои странички в соцсетях: не стесняясь, восхищается своей красотой и советует подписчикам больше спать в холодное время года.

- Скучаю по летним теплым денькам. А снег все идет и идет, весь остров замело… Пришлось отложить обход своих территорий, валяюсь в музейной библиотеке - тут тепло, уютно и вкусно кормят, - делится Филимон в своих соцсетях.

Кот Филимон - не просто хранитель замка, но еще и старший научный сотрудник! Так что знает все про старую крепость на острове и сладкий сон после обеда. Фото: ВК/Выборгский замок

Кот-оракул Ахилл

Этот список был неполным без главного кота Петербурга - белоснежного предсказателя Ахилла. Выходец из эрмитажных подвалов, этот глухой голубоглазый кот прославился своими точными прогнозами различных событий. Оракул предвидел результаты восьми игр чемпионата мира 2018 года в России, а также исход семи из восьми матчей чемпионата Европы, проходивших в Петербурге в 2021 году. Ахилл был прав даже в прогнозе на коронавирусную пандемию - летом прошлого года он решил (и верно), что до конца 2021 года нам так и придется уживаться с вирусом.

Белый красавец уже несколько лет живет со своей ветеринарной эрмитажной мамой Анной Кондратьевой и живет насыщенную жизнь: его зовут на различные премии, интересные прогулки и программы. Кроме того, он навещает детей в хосписах и стариков в домах престарелых, где трудится настоящим терапевтом (только с лапками). А вот свои оракульские полномочия кот передал кошке Пифии в начале 2022 года.

Знаменитый оракул Ахилл уже не предсказывает итоги матчей, но зато трудится котом-терапевтом в детских хосписах. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Красивейшие в мире близняшки Айрис и Абис

Еще две белоснежные красотки с глазами разного цвета взорвали интернет еще в 2016 году. Их хозяин, петербуржец Павел Дягилев, просто делился фотографиями новых питомиц в соцсетях, когда их заметили крупные международные сообщества. Беспородных кошек-близнецов признали самыми красивыми в мире.

- Абис более спокойная и покладистая. Айрис чуть-чуть хулиганка. Но когда они начинают играть сложно уже понять кто есть кто, - рассказывал хозяин.

Обе сестрички любят играть с коробками и фантиками, а также спать в обнимку на диване. Сейчас им по семь лет и они по-прежнему собирают внимание тысяч подписчиков в соцсетях. Конечно, как же не заглядеться на таких красавиц?