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Дом. Семья8 января 2023 9:04

Библиотекарь Фрося и чиновник Моисей: Самые известные коты и кошки Петербурга

Кот - символ не только 2023 года, но и всего Петербурга
Арина МИФТАХУТДИНОВА
Арина МИФТАХУТДИНОВА
Вспоминаем всех выдающихся котов и кошек города и области.

Вспоминаем всех выдающихся котов и кошек города и области.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Наступивший год пришел в мир под знаком кролика или кота. «Комсомольская правда в Петербурге» вспомнила всех выдающихся котов и кошек города и области и собрала их в один материал. Представляем важных пушистых театралов, библиотекарей и даже чиновников.

Муся и Фрося из библиотеки имени Маяковского

Серьезная кошка Муся живет в отделе иностранной литературы с 2007 года. Раненую и беременную, ее подкинули к крыльцу библиотеки. Кошечку подлечили и оставили в теплых стенах. Сейчас почетная сотрудница библиотеки уже в возрасте и общению с читателями предпочитает сон в любимом кресле. Хотя и остается очень воспитанной и ласковой.

- Муся - почетная слушательница всех мероприятий. Однажды она чуть не сорвала доклад австрийского лектора, потому что гости начали ее фотографировать. Мусю вообще очень любят: одна читательница даже пыталась ее похитить, - рассказывала сотрудница библиотеки Валерия Овсянникова.

Кстати, в 2021 году Мусю признали лучшей служебной кошкой России!

Мусю признали самой ответственной служебной кошкой России Фото: ВК/ Маяковка. Иностранные языки

Мусю признали самой ответственной служебной кошкой России Фото: ВК/ Маяковка. Иностранные языки

Ее более молоденькая коллега, Фрося, живет в филиале Маяковки в Большой Охте. Красавица с запоминающейся внешностью попала в библиотеку в 2019 году – ее, выброшенную хозяевами, через несколько рук пристроили к кому-то из сотрудников читальни. Фрося приходит на все библиотечные мероприятия, охотно залезает на коленки к читателям и ведет соцсети: без фотографий с кошкой не обходятся анонсы интересных событий и новых книжных поступлений.

Фрося - ответственная за хорошее настроение читателей и соцсети библиотеки. Без фото с ее мордочкой ни один пост не обходится! Фото: ВК/Маяковка. Библиотека Охта-8

Фрося - ответственная за хорошее настроение читателей и соцсети библиотеки. Без фото с ее мордочкой ни один пост не обходится! Фото: ВК/Маяковка. Библиотека Охта-8

Кеша и Персик из Музея Анны Ахматовой

Рыжие хранители музея живут в Фонтанном доме больше десятка лет. Раньше пушистых сотрудников было трое, но в начале 2022 года умер самый старший из них - Ося. Остались Кеша, самый пушистый, и Персик, с белой грудкой.

В музее говорят, что в Фонтанный дом приходили разные коты, но жить здесь остались только рыжие. Сотрудники считают это символичной приметой.

- Как говорил сам Бродский, «если к вам когда-нибудь придет рыжий кот, не гоните его, возможно, это буду я…», - цитируют поэта в музее.

Кеша, как и другие коты, пришел в Фонтанный дом сам. Сначала подружился с охранниками, а потом стал хранителем Шереметевского сада. Фото: ВК/Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме

Кеша, как и другие коты, пришел в Фонтанный дом сам. Сначала подружился с охранниками, а потом стал хранителем Шереметевского сада. Фото: ВК/Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме

Кеша появился в музее в 2009 году и попросил помощи – у него была травма хвоста. Кота подлечили, за его состоянием следили охранники, к которым Иннокентий быстро привязался. А Персик прибился к музею в 2016 году. Был еще подростком – ласковым, домашним и пострадавшим то ли от собак, то ли от падения из окна. Сотрудники музея так и не нашли его хозяев, поэтому Персик стал третьим музейным хранителем

Коты лениво служат приманкой для посетителей: они встречают гостей, разрешают себя гладить и фотографировать, составляют визитерам компанию на мероприятиях. Кеша чуть более общительный, поэтому часто присоединяется к экскурсиям, а Персик любит бывать в Шереметевском саду.

Кот Персик - самый юный из хранителей музея. Фото: ВК/Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме

Кот Персик - самый юный из хранителей музея. Фото: ВК/Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме

Фокс из Лахта Центра

Инженерный тигрокот, как зовут его сотрудники, попал в руки инженерам Лахты Центра в 2018 году. Совсем маленьким котенком его нашли на складе, отмыли и проверили у ветеринара. Так и прижился в серьезном коллективе.

Фокса в шутку считают полноценным сотрудником центра, так что вместо офисного кресла у него своя коробка, а вместо кружки – миска. А еще собственная жилетка и каска, как у любого прораба на стройплощадке. Деловой Фокс делает обходы и следит за процессом строительства, и, конечно, поднимает коллегам настроение.

- Дом у нашего Фокса – офис инженеров высотного комплекса. Главная работа – создавать позитивное настроение в коллективе. За полтора года своей службы не получил ни одного замечания, а только поощрительные поглаживания и премиальные вкусности, - гордо говорили в Лахта Центре.

Инженерный кот Фокс - очень серьезный сотрудник. И строительная жилетка, и каска - все при нем. Фото: ВК/Лахта Центр

Инженерный кот Фокс - очень серьезный сотрудник. И строительная жилетка, и каска - все при нем. Фото: ВК/Лахта Центр

Анжелина из Государственной Академической Капеллы

Кошка Анжелина, которую важно зовут Анжелиной Эрмитажевной, живет в Капелле уже шесть лет. Бело-рыжая красавица перевелась с работы в эрмитажных подвалах в музыкальные залы, чтобы решить проблему с мышами. Новый коллектив прикипел к Анжелине, поэтому теперь она – не только ценный сотрудник-мышелов, но и всеобщий вдохновитель. Кошка встречает зрителей через окна первого этажа, получает от поклонников стихи и песни.

Анжелина не знает забот, живет в теплом Концертном отделе и любит, когда ее гладят.

Анжелина Эрмитажевна - прирожденная мышеловка. Она быстро решила проблему с грызунами в Капелле и теперь служит всеобщей любимицей и музой. Фото: Капелла Санкт-Петербурга

Анжелина Эрмитажевна - прирожденная мышеловка. Она быстро решила проблему с грызунами в Капелле и теперь служит всеобщей любимицей и музой. Фото: Капелла Санкт-Петербурга

Серафима из Петропавловской крепости

«Мяучный» сотрудник Петропавловки появился здесь чуть больше года назад. Пестрая красотка Серафима заняла пустовавший пост главной кошки Государственного музея истории Петербурга – до нее эту должность больше 20 лет занимала легендарная Капитолина, ушедшая из жизни в сентябре 2021 года.

Серафиму взяли на работу из Эрмитажа, где она с малых лет трудилась почти половину десятилетия. Служебная охотница показала себя ответственной сотрудницей в главном музее города, а потому быстро влилась в новый коллектив.

Серафима начала работу в Петропавловской крепости чуть больше года назад.

Серафима начала работу в Петропавловской крепости чуть больше года назад.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Яша из Театра эстрады им. Аркадия Райкина

Серьезный, но ласковый Яков Моисеевич Фишман прошел непростой жизненный путь. Как рассказывают в Театре эстрады, он был домашним котом, но в один момент оказался на улице. Так и скитался, пока его не отловили волонтеры котокафе «Республика котов». Яша несколько лет жил в ожидании новых хозяев, пока в котокафе не пришел худрук театра Юрий Гальцев.

- Он-то и забрал меня в театр, где я сейчас живу и слежу за порядком. Совершенно не понимаю, как они тут без меня обходились, - шутливо пишут от лица Яши в группе театра.

С марта Яков Моисеевич хозяйничает в закулисье, однако сотрудники театра не исключают, что кот может и на сцену выйти. А что, и внешность, и характер позволяют – нашлась бы только подходящая роль!

Якова из приюта взял художественный руководитель театра, Юрий Гальцев. Теперь без Яши ни одно важное дело не делается.

Якова из приюта взял художественный руководитель театра, Юрий Гальцев. Теперь без Яши ни одно важное дело не делается.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Федор из Театра дождей

13 лет назад Федю принесли в театр маленьким котенком, а сейчас коллектив не представляет свою работу без него. Федор и негласный художественный руководитель, и сторож, и осветитель, и актер, и билетер. Словом, важный символ Театра дождей, общий любимец и хранитель творческого очага.

- Федор всегда присутствует на общих сборах театра, во время спектаклей сидит в световой рубке и наблюдает за процессом вместе с режиссером и осветителями. Однажды после финального аккорда спектакля «На берегах Невы» погас свет, а когда зажегся вновь - вместо актрисы зрители увидели на поклонах нашего Федора, -рассказывала сотрудник театра Карина Пляцковская.

Суровый с виду, но ласковый Федор кем только не работал в родном театре: и билетером, и актером, и негласным художественным руководителем. Фото: ВК/Театр Дождей

Суровый с виду, но ласковый Федор кем только не работал в родном театре: и билетером, и актером, и негласным художественным руководителем. Фото: ВК/Театр Дождей

Моисей из Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников (КГИОП)

Кота Мосю приняли на работу в комитет весной 2020 года. Глава ведомства Сергей Макаров взял его из приюта – совсем худого, болеющего и не уживающегося с сородичами, да еще и довольно взрослого. Кстати, по паспорту Моисей почему-то считался юной кошечкой, но ветеринар раскрыл о пушистом шпионе всю правду.

- Мы его вылечили, и теперь Моисей занимает почетную должность советника председателя по вопросам уюта и доброжелательной среды в коллективе, - рассказывал Макаров.

Сейчас откормленный Моисей «заведует» собственным телеграм-каналом «Советник КГИОП», куда пишет интересные факты о работе своих коллег.

Кот-чиновник Моисей в прошлой жизни явно был шпионом. А как еще объяснить тот факт, что по паспорту он считался молодой кошечкой? Фото: ВК/КГИОП

Кот-чиновник Моисей в прошлой жизни явно был шпионом. А как еще объяснить тот факт, что по паспорту он считался молодой кошечкой? Фото: ВК/КГИОП

Филимон из Выборгского замка

Вот с какого кота писали образ кота-ученого! Самый настоящий рыжий профессор, 10-летний Филимон, живет в Выборгском замке уже 9 лет. Пришел на остров с хозяином из сувенирной лавки и решил остаться на новом месте.

В 2018 году Филимона официально взял в штат: вручили ему трудовую книжку, в которой он числится старшим научным сотрудником. Несмотря на серьезную должность, Филимон в первую очередь наслаждается жизнью и простыми кошачьими радостями, а уж потом работой. Кот много спит и охотно общается с посетителями замка, позирует для памятных фотографий. А еще неспешно ведет свои странички в соцсетях: не стесняясь, восхищается своей красотой и советует подписчикам больше спать в холодное время года.

- Скучаю по летним теплым денькам. А снег все идет и идет, весь остров замело… Пришлось отложить обход своих территорий, валяюсь в музейной библиотеке - тут тепло, уютно и вкусно кормят, - делится Филимон в своих соцсетях.

Кот Филимон - не просто хранитель замка, но еще и старший научный сотрудник! Так что знает все про старую крепость на острове и сладкий сон после обеда. Фото: ВК/Выборгский замок

Кот Филимон - не просто хранитель замка, но еще и старший научный сотрудник! Так что знает все про старую крепость на острове и сладкий сон после обеда. Фото: ВК/Выборгский замок

Кот-оракул Ахилл

Этот список был неполным без главного кота Петербурга - белоснежного предсказателя Ахилла. Выходец из эрмитажных подвалов, этот глухой голубоглазый кот прославился своими точными прогнозами различных событий. Оракул предвидел результаты восьми игр чемпионата мира 2018 года в России, а также исход семи из восьми матчей чемпионата Европы, проходивших в Петербурге в 2021 году. Ахилл был прав даже в прогнозе на коронавирусную пандемию - летом прошлого года он решил (и верно), что до конца 2021 года нам так и придется уживаться с вирусом.

Белый красавец уже несколько лет живет со своей ветеринарной эрмитажной мамой Анной Кондратьевой и живет насыщенную жизнь: его зовут на различные премии, интересные прогулки и программы. Кроме того, он навещает детей в хосписах и стариков в домах престарелых, где трудится настоящим терапевтом (только с лапками). А вот свои оракульские полномочия кот передал кошке Пифии в начале 2022 года.

Знаменитый оракул Ахилл уже не предсказывает итоги матчей, но зато трудится котом-терапевтом в детских хосписах.

Знаменитый оракул Ахилл уже не предсказывает итоги матчей, но зато трудится котом-терапевтом в детских хосписах.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Красивейшие в мире близняшки Айрис и Абис

Еще две белоснежные красотки с глазами разного цвета взорвали интернет еще в 2016 году. Их хозяин, петербуржец Павел Дягилев, просто делился фотографиями новых питомиц в соцсетях, когда их заметили крупные международные сообщества. Беспородных кошек-близнецов признали самыми красивыми в мире.

- Абис более спокойная и покладистая. Айрис чуть-чуть хулиганка. Но когда они начинают играть сложно уже понять кто есть кто, - рассказывал хозяин.

Обе сестрички любят играть с коробками и фантиками, а также спать в обнимку на диване. Сейчас им по семь лет и они по-прежнему собирают внимание тысяч подписчиков в соцсетях. Конечно, как же не заглядеться на таких красавиц?

Близняшек Айрис и Абис признали красивейшими кошками мира. Фото: @sis.twins

Близняшек Айрис и Абис признали красивейшими кошками мира. Фото: @sis.twins

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