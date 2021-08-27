Эрмитажный кот-оракул Ахилл дал прогноз, закончится ли пандемия коронавируса в 2021 году

Кот Ахилл в эфире Радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» на 92.0 FM дал прогноз, закончится ли пандемия коронавируса в 2021 году. Фото: Артем КИЛЬКИН

Эрмитажный кот-предсказатель Ахилл дал прогноз, закончится ли пандемия коронавируса в 2021 года. Этот вопрос пушистому оракулу задали ведущие Радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» 92.0 FM во время марафона «Медиаперсона года-2021». Котик, к слову, номинирован на «Героя года».

Признаемся, всем нам уже надоел пресловутый коронавирус, который ставит всем палки в колеса как на работе, так и в личной жизни. В студии радио «КП» мы поставили перед четвероногим предсказателем две абсолютно одинаковые миски. У одной стояла надпись «ДА», у другой – «НЕТ». Ахилл взялся ответить, канет ли в Лету COVID-19

- Он у нас ничего не слышит, – сказала во время радиоэфира хозяйка кота, ветеринар Анна Кондратьева. – Но давайте мы все вместе от своего сердца пожелаем, чтобы он сделал правильный выбор.

И-и-и. Увы. Ахилл твердо решил, что до конца пандемии еще рано. Он плотно покушал из миски с надписью «НЕТ» и не отвлекался на другую тарелку. К слову, почти 93% предсказаний Ахилла сбылись. В этом можно было убедиться и на Евро-2020.