Тяжелобольная Алиса Аршавина не может погасить кредит, а Моргенштерн* отделаться от штрафов: С какими долгами звезды встречают Новый год

Алиса Аршавина рассчиталась с бывшей свекровью, но не закрыла кредит ФОТО: соцсети

Новый год – это, как известно, время подведения итогов. Но пока одни считают тазики с оливье и бутылки шампанского, заглядывая в холодильник, другие сводят дебет с кредитом, заглядывая в кошелек. Вот и корреспонденты «КП» решили почувствовать себя бухгалтерами, посчитав долги всеми любимых российских звезд. Рассказываем, кто идет в Новый год с чистой совестью, расплатившись по счетам, а за кем судебным приставам придется гоняться еще и в 2023.

ЗАДОЛЖАВШИЕ ЭКС-ЖЕНЫ АРШАВИНА

Когда речь заходит о долгах, первая, о ком хочется вспомнить – это экс-жена футболиста Андрея Аршавина. Весь год страсти кипели вокруг 2-миллионого долга Алисы Казьминой, которая в последнее время даже не появляется на публике из-за тяжелой болезни, лишившей ее носа. Счет на круглую сумму женщине выставила бывшая свекровь. Мать Аршавина обвинила Казьмину в «неосновательном обогащении» за то, что та после развода вместе с детьми продолжала проживать в ее доме. На сторону свекрови встал суд, обязав рассчитаться с экс-родственниками.

Алиса Казьмина расквиталась далеко не со всеми долгами ФОТО: fssp.gov.ru

- Прибываю в шоке от этой семейки. Они добивают мою дочь и никак не оставят ее в покое, - комментировала в июне этого года ситуацию «КП-Петербург» мама Алисы Наталья Сарычева.

Уже в ноябре Казьмина этот долг закрыла, и, казалось бы, все осталось позади – в уходящем 2022 году, но нет… Согласно данным на сайте судебных приставов за бывшей женой футболиста числится еще три долга. Один из них составляет 50 тысяч рублей. Причина – задолженность по кредитам.

У Барановской дела обстоят куда лучше, чем у Казьминой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Куда лучше обстоят дела у другой возлюбленной Аршавина – телеведущей Юлии Барановской. В июле 2022 года в ее бюджете тоже образовалась брешь. Звезда задолжала налоговой 285 тысяч рублей, тогда приставы объявили охоту и на нее. Но к Новому году залатать дыру в кошельке Барановской все же удалось – сейчас долгов на ней не числится.

Также благополучно завершился год и у балерины Анастасии Волочковой, которая еще пару месяцев назад с легкостью могла бы стать звездой этого «хит-парада». В августе приставы разыскивали артистку из-за долга за коммуналку, который к тому моменту составлял примерно 600 тысяч рублей. Всему виной неоплаченные счета в 20 астраханских квартирах звезды, которые достались ей от бывшего возлюбленного Игоря Вдовина. Но какой бы огромной не казалась нам сумма, балерина с ней справилась - сейчас ее биография на сайте приставов чиста.

Волочкова сумела расплатиться с ТСЖ Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

СТРАНУ ПОКИНУЛИ, А ПРО ДОЛГИ ЗАБЫЛИ

Зато отдохнуть приставам не дает уехавший из страны рэпер Моргенштерн* (признан иноагентом, прим. ред.). Москву он оставил еще в 2021 году, когда глава СК России Александр Бастрыкин заявил, что тот «по сути дела» торгует наркотиками в соцсетях, высказываясь на большую молодежную аудиторию. Сам-то рэпер из страны улетел, а вот машину, судя по всему, оставил. С 27 августа 2022 года на музыканте висит штраф ГИБДД, а вместе с ним и еще парочка за административные правонарушения – сумма задолженности не указана.

Пока Моргенштерн обустраивается в Америке, штрафы копятся в России ФОТО: fssp.gov.ru

Еще одна звезда, покинувшая родные пенаты, не рассчитавшись – блогер Даня Милохин. Не так давно он со скандалом ушел из телевизионного шоу «Ледниковый период», где выступал в паре с фигуристкой Женей Медведевой, и уехал из России. И пока Милохин снимает новые видео и обживается в США, в России грустят судебные приставы – с августа 2022 года за блогером числится «штраф как вид наказания по делам АП, назначенный судом».

Милохин уехал из страны, так и не рассчитавшись ФОТО: fssp.gov.ru

Сумма штрафа остается загадкой, но известно, что акт составлялся Центральным районным судом Оренбурга. Напомним, что там же ему еще в июне прошлого года присудили 15 тысяч рублей за несданный вовремя ПЦР-тест на коронавирус после возвращения из-за границы. Похоже, что на Новый год эти 15 тысяч по прежнему останутся в кармане блогера.

Милохин уехал из России, несмотря на съемки в шоу Фото: Даниил ОПАРИН

В начале декабря в списке должников также оказались светская львица Виктория Боня (122 тысячи рублей), телеведущая Ксения Собчак (10 тысяч рублей) и осевшие в Америке солисты группы Little Big Илья Прусикин (71 тысяча рублей) и Софья Таюрская (46 тысяч рублей). Но в черный список они попали не к приставам, а к федеральной налоговой службе.

* - признан иноагентом.

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