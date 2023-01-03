У Собчак откровенная фотосессия, а у Волочковой - отпуск с новым любовником: Как звезды проводят новогодние каникулы

Собчак удивила поклонников откровенной фотосессией с кроликами Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пока половина страны находится в головокружительном плену салатов и шампанского, вторая половина уже вернулась к привычным трудовым будням. Звезды не исключение этого порочного круга - одни еще только начинают отдыхать, пакуя чемоданы на курорты, другие уже вовсю дают концерты, обеспечивая отдых поклонникам. Рассказываем, как именно проводят новогодние каникулы российские звезды, расквитавшись с корпоративами и "Голубым огоньком".

Ольга Бузова уже полетела радовать поклонников новыми концертами ФОТО: соцсети

С этого года Ольгу Бузову можно официально называть главной "пчелкой" отечественного шоу-бизнеса - уже 3 января она упаковала чемоданы и отправилась... Нет, не в отпуск, а на концерт!

- Январские праздники? Нет, не слышала. Работала и 31 декабря, и 1 января, и сейчас лечу на концерт, - отчиталась в своих соцсетях певица.

Сам прздник Киркоров встретил в кругу семьи, а уже 2 января вернулся на сцену ФОТО: соцсети

В один ряд с ней можно поставить и Филиппа Киркорова, который уже 2 января вышел на сцену с новым спектаклем "Ночь счастливых надежд".

Со сбора чемоданов свой год начала и балерина Анастасия Волочкова, правда, эта дива работе предпочла отдых с любимым. Уже 4 января она окажется на Мальдивах.

- А завтра я буду уже там! В моем любимом райском месте. Я туда, как на дачу, - смеется Волочкова. - Я заслужила, согласитесь?

Волочкова уже пакует чемоданы в ожидании отпуска ФОТО: соцсети

Ранее балерина рассказывала, что там же планирует отметить свой день рождения, а после рвануть вместе с женихом в Финляндию, где планируется свадьба.

С игривой ноты начала год и Ксения Собчак, выложив в соцсетях кадр с откровенной фотосессии с кроликами. Чуть ниже расположился и пост с сыном, где тот, вооружившись лопатой, чистит припорошенные снегом тропинки.

- Наше 1-е января, - отметила звезда.

Ксения Собчак год начала в обнимку с кроликами - символом этого года ФОТО: соцсети

А в это время Яна Рудковская 2 января отпраздновала свой день рождения в окружении целого стадиона! Праздничный торт вывезли прямо на лед, где в этот день проходило шоу.

- Тот случай, когда тебя поздравляют в твой день рождения 22 тысячи человек, - поделилась с поклонниками дива.

Яна Рудковская успела и день рождения отпраздновать ФОТО: соцсети

Сам же Новый год Рудковская встретила вместе с мужем и двумя сыновьями в теплой домашней атмосфере - в пижаме, рядом с елкой.

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