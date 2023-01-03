«Моим девочкам сказали, что я умерла»: Россиянка, которую в Испании обвинили в краже детей у «убитых украинцев», вернула дочерей спустя полгода разлуки

На возвращение детей у россиянки ушло полгода ФОТО: предоставлено "КП-Петербург"

Новый год принес настоящее чудо в семью 39-летней петербурженки Елены Ланг. И это не преувеличение автора - так произошедшее называет сама Елена. В канун праздника женщина вместе с мужем вернули домой своих родных детей, которых еще полгода назад у них отобрали в Испании.

Напомним, что в чужую страну семья переехала ради спасения старшей 9-летней дочери - у девочки нашли редкое аутоиммунное заболевание. Но кто же тогда мог подумать, что в местной школе русскую семью не то что не примут, а напрямую обвинят в краже детей у "убитых украинцев" и отнимут детей? Эту историю "КП-Петербург" осветила первой. Тогда надежда на возвращение девочек была очень призрачной, но ровно через полгода корреспондент "Комсомолки" получил сообщение от Елены: "Мы победили! Благодарим вас за вклад!".

Новый год девочки встречали уже со своей семьей в Петербурге ФОТО: предоставлено "КП-Петербург"

- Долгое время я даже не знала, где находятся мои девочки. Первые три месяца мы не виделись, последний тоже. На одной из встреч дочка передала мне тайно записку через маску, где написала место, - рассказала "КП-Петербург" Елена.

По словам петербурженки, место, где держали детей оказалось тюремным центром - решетки, тщательный досмотр и белые стены. Только внутри не арестанты, а 40 одиноких детей.

- Мои девочки находились в одном здании, но не виделись. Им запретили говорить на русском, вместе кушать, гулять, игрушки и личные вещи все выкидывали. Одной из дочерей даже сказали, что ее мама умерла! - делится Елена Ланг. - На них там ужас нагоняли, говорили, что никогда они оттуда не выйдут, давали алкоголь, чтобы маргинализировать, били в качестве наказания, морили голодом.

Чтобы забрать своих же детей - граждан России - из этого "центра", Елене пришлось бить во все колокола. Семья наняла в Испании частого детектива, обратилась за помощью к российским правозащитникам, юристам, в консульство, в министерство просвещения. Когда история этих девочек оказалась на полосах уже почти всех российских и испанских изданий, процесс тронулся.

Сейчас обе девочки по-немногу забывают пережитый ужас ФОТО: предоставлено "КП-Петербург"

- Они выдвинули целый ряд условий, чтобы вернуть детей даже не нам, а бабушке - моей матери. Среди них была подписка о неразглашении, которую мы подписали. Мы просто выяснили, что в этом центре занимаются коррупцией, отмывают огромные деньги. Все это мы освятили, там поменяли руководство, - говорит Елена.

Увидев собственных дочерей после стольких месяцев разлуки, Елена ужаснулась - старшая девочка, которой уже исполнилось 10 лет, весила 25 килограмм.

- В военных фильмах показывают, как освобождают детей из концлагерей, вот мои выглядели также. Кожа и кости - все просвечиваются аж. они вышли оттуда с целым букетом болезней - температура, ангина, ветрянка, вши - с ними мы до сих пор боремся, - говорит Елена. - Такие измученные девочки...

Сейчас вся семья уже дома - в Петербурге. Как рассказывает Елена, дети до сих пор с ужасным аппетитом нападают на еду, вспоминают русский язык и страшно пугаются при любом упоминании слова "центр".

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