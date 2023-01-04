Выбило окна, разнесло балкон: под Петербургом новогодний фейерверк влетел в квартиру и ранил двух человек

Новогодний фейерверк разнес балкон и половину кухни жителям Пушкина. Фото: vk.com/spb_today

Жители дома 5, корпус 1 по Муромской улице в Пушкине, пострадавшие от шальной петарды или фейерверка, пытаются добиться справедливости. В новогоднюю ночь к ним на кухню, где был накрыт стол, влетела «ракетница». Сначала она вышибла остекление на лоджии, а потом засыпала осколками стекла жильцов квартиры. По счастью, к этому моменту ребенка уже успели уложить спать в комнате.

- Семья в этот момент сидела за столом и отмечала Новый год, как раздался взрыв и всю кухню засыпало осколками. Два человека получили резаные раны, - пишут пострадавшие в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» ВКонтакте.

После взрыва на место происшествия были вызваны врачи скорой помощи, спасатели и полиция. Жильцы пострадавшей квартиры теперь хотят потребовать компенсации с тех, кто запускал фейерверк и призвать их к ответственности. Но пока что дело с мертвой точки не движется.

- Ни спасатели, ни сотрудники полиции не могут выяснить, что это было и ссылаются на обычную петарду. Отправлены запросы в МВД и в МЧС с просьбой разобраться в случившемся, - отмечают потерпевшие.

А пока они ищут через знакомых, кто может недорого застеклить балкон. Ибо без остекления очень холодно.

Напомним, что 1 января в петербургском управлении МЧС подвел итоги новогодней ночи. По данным спасателей, от пиротехнки пострадали восемь человек. Также фейерверки устроили два пожара. Один из них был в Пушкине, но на улице Архитектора Даннни.

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