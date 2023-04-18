«Ушла в подполье»: Единственная дочь Георгия Вицина стала затворницей и ютится с мужем в маленькой студии

Вицин тоже избегал появления на публике Фото: кадр из фильма

Веселый и энергичный на экране, но замкнутый в обычной жизни. Друзья называли это парадоксом Георгия Вицина. Трус из «Операции Ы» и «Кавказской пленницы» не любил появляться на публике вне экрана. Эта черта передалась и его единственной дочери Наталье. После смерти отца женщина стала настоящей затворницей. Ко дню рождения артиста (18 апреля) «КП» узнала, как сейчас живет дочь актера и почему она перестала общаться даже с самыми близкими.

«ЮТИТСЯ В СТУДИИ»

Дочь Георгия Вицина Наталья не хотела идти по стопам отца, да и внимание к своей персоне ее тяготило. Поэтому вместо театрального она окончила Московский художественный институт имени Сурикова и стала художникам. Тем не менее, к миру кино она все же прикоснулась. Как рассказали «КП» друзья Натальи Вициной, раньше она рисовала афиши к премьерам фильмов. Например, к картинам Никиты Михалкова.

- У Натальи был муж - дипломат, они с ним жили в США, однако она с ним развелась и вернулась в Россию, - рассказал «КП» директор «Музея трех актеров» Владимир Цукерман. - Теперь у нее муж тоже художник. Они живут в небольшой студии в Москве. Хотя Наталья и получила от отца трехкомнатную квартиру – это все его наследство. Сейчас говорят, что Вицин умер в нищете, но это полный бред. Он получал президентскую пенсию. Да и нищий человек не мог бы себе позволить каждый день помогать бездомным собакам. Он тратил свои деньги на животных и голубей, покупал им еду.

Дочь Вицина с отцом

СМИ ранее писали, что получив наследство, Наталья выбросила все вещи своего отца на помойку. Но оказалось, что все это было выдумкой журналистов.

- Это глупость полная, - объясняет Цукерман. - Наталья мне жаловалась, что журналисты подкупили рабочего, который делал у нее ремонт. Ему дали бутылку воду. И он выкатил пианино на лестничную клетку, заявив, что сейчас выбрасывают пианино, на котором играл артист. А еще ее детские рисунки разложили на помойке и сделали статью – «Все наследие Вицина выбрасывается на помойку».

«ЗВОНИТ РАЗ В 10 ЛЕТ»

Сейчас же, по словам друзей, дочь артиста ведет затворнический образ жизни. До нее не могут дозвониться даже самые близкие.

- Она мне звонит теперь раз в 10 лет, - жалуется Цукерман. – Хотя я знаю ее с детства. Она человек закрытый, не подпускает к себе никого. Последний раз я был у нее на 9-й день после смерти Вицина. Она лично меня пригласила. После этого она только звонила. Тут надо отдать ей должное. Она может в 4 утра устроить скандал из-за публикации в СМИ, если что-то не так скажешь об ее отце.

Вицин был комичным на экране, но тихим в обычной жизни Фото: кадр из фильма

Дочь Вицина сейчас на пенсии, но продолжает рисовать.

- Детей у нее нет, - продолжает Цукерман. – В последнее время она перестала общаться даже с вдовой Моргунова, когда та была еще жива. Она тоже мне говорила, что Наташа ушла в подполье, она не могла до нее дозвониться. Вдове, кстати, я звонил за сутки до ее смерти. Она сломала ногу, лежала в больнице, тут ее сразил инсульт. А ее сын умер через три месяца на могиле матери. Вообще удивительная судьба.

Дозвониться до Натальи Вициной, по словам Цукермана, недавно смогла поклонница актера из Башкирии. Она хотела отправить дочери артиста мед. Но та по телефону заявила, что «Наталья Вицина в этой квартире не живет». Больше на связь дочь Вицина не выходила.

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