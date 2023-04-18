Пианистка, которой Бродский посвящал стихи, выступит в Петербургской филармонии 20 апреля

Елизавета Леонская – «гранд-дама русской фортепианной школы». Предоставлено Петербургской филармонией/Стал ЛЕВШИН

В четверг, 20 апреля 2023 года, в Большом зале Петербургской филармонии выступит Елизавета Леонская – «гранд-дама русской фортепианной школы», входящая в число выдающихся современных исполнителей, последние 40 лет она живет в Вене и концертирует на лучших мировых сценах. Долгие годы Елизавета Леонская дружила со Святославом Рихтером и Иосифом Бродским, который посвятил ей несколько стихотворений - Bagatelle и «В воздухе - сильный мороз и хвоя…»

Программа концерта, которую Заслуженный коллектив России исполнит под управлением известного петербургского дирижера Павла Бубельникова, полностью составлена из музыки Моцарта: Елизавета Леонская будет солировать в исполнении Концерта № 9 для фортепиано с оркестром, также прозвучат Увертюра к опере «Похищение из сераля» и последняя из написанных композитором – Симфония № 41, за олимпийский размах получившая название «Юпитер».

Концерт входит в программу абонемента «Первый симфонический оркестр страны», в этом сезоне посвященного 140-летию Заслуженного коллектива России – старейшего российского оркестра, основанного в 1882 году Повелением Александра III как Придворный музыкантский хор, позже переименованного в Придворный оркестр. Критика, в том числе зарубежная, пишет о Заслуженном коллективе России как о «входящем в мировую элиту и, без сомнения, исторически самом важном в России оркестре».

19 апреля в Музитории филармонии состоится встреча с Елизаветой Леонской, вход для обладателей билетов на концерт – по онлайн-регистрации.

В числе сценических партнеров Елизаветы Леонской – оркестры Гевандхауса и Концертгебау, Оркестр де Пари, Венский симфонический, Берлинский, Лондонский и Нью-Йоркский филармонические оркестры. Записи пианистки отмечены такими престижными премиями, как Diapasond’Or, CaeciliaPrize, Midem Classical Award.