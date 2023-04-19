Концерт казахстанского рэпера Jah Khalib отменили в Петербурге

Рэпер приезжал в Киев и восхищался украинцами. Фото: vk.com/jahkhalib

В Санкт-Петербурге отменили концерт казахстанского рэпера Бахтияра Мамедова, который известен под псевдонимом Jah Khalib. Его выступление должно было состояться 25 апреля на площадке КСК «М-1 Арена». Но недавно на сайте организации появилось сообщение об отмене шоу.

- Концерт отменен, - коротко сообщила пресс-служба М-1 Арена.

Напомним, ранее генеральному прокурору Игорю Краснову, главам Москвы и Петербурга, поступило обращение о том, что в своих социальных сетях исполнитель высказывал слова симпатии по отношению к ВСУ.

- Рэпер в феврале выкладывал сторис в соцсети, где рассказывал, что приехал в Киев, перемещается там «из укрытия в укрытие», - сообщила в своем телеграмм-канале депутат Государственной Думы Яна Лантратова.

Общественники тогда просили отменить выступления рэпера и проверить, не спонсирует ли его украинская сторона.

- Это нечестно и по отношению к нашим ребятам, которые сейчас рискуют жизнью на передовой. Принимать таких артистов на нашей земле - это неуважение и к семьям наших воинов, - отметила Лантратова после отмены концерта исполнителя.