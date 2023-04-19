Прокуратура Петербурга подала в суд на Александра Невзорова* за разжигание ненависти

Прокуратура Петербурга направила в суд дело в отношении Невзорова за возбуждение ненависти Фото: Олег ЗОЛОТО

На журналиста Александра Невзорова*, заочно приговоренного к восьми годам колонии за фейки об армии РФ, завели очередное дело. Прокуратура Санкт-Петербурга провела проверку по видео, которые публикует блогер, и по итогам завела административное дело по статье о возбуждении ненависти и вражды. Ведомство уже подало в суд. Об этом в прокуратуре сообщили 19 апреля 2023 года.

- Прокуратура выявили выявила факт размещения на канале одного из репортеров на популярном видеохостинге, доступном для свободного просмотра неограниченному кругу лиц, видеозаписи, содержащей признаки возбуждения ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства в отношении граждан России и Белорусии, а также военнослужащих, чиновников, священнослужителей, артистов и членов казачьих обществ, - рассказали в прокуратуре.

О каком именно ролике идет речь, прокуратура не уточнила. Однако Александр Глебович не стесняется в выражениях практически в каждо своем видео или написанном тексте.

Итоги проверки и дело было уже направлено в Приморский районный суд Петербурга.

Напомним, что 1 февраля этого года журналист, являющийся иноагентом, был признан виновным по статье о фейках об армии России. Заочно ему назначили наказание - восемь лет колонии общего режима. Сам же Невзоров с весны прошлого года находится в Израиле вместе со своей женой. Он объявлен в международный розыск.

* - признан иноагентом.