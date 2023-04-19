Спикер ЗакСа Петербурга Бельский заработал 4,1 миллиона рублей в 2022 году

Спикер Бельский заработал 4,1 миллиона рублей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 2023 года декларации депутатов публикуются без указания персональных данных. Тем не менее, каждый, по собственному желанию, может обнародовать их у себя на странице. Так и сделал депутат ЗакСа Александр Бельский. Информация о его доходах появилась в его официальном телеграм-канале.

– Как и обещал, сведения о доходах скрывать не буду, – рассказал спикер.

В документе есть информация не только о прибыли депутата, но также его супруги и четырех несовершеннолетних детей. Так, например, жена Бельского в этом году стала обладательницей прекрасного БМВ Х7. К слову, цена на такой внедорожник перевешивает за 9 миллионов. Хотя зарабатывает женщина чуть больше 350 тысяч рублей.

Кроме трех машин, в декларации указаны земельные участки общей площадью почти в пять тысяч квадратных метров, две квартиры и дом. Многодетная семья, как стало известно из декларации, получает в том числе и пособия на несовершеннолетних детей. Но почему-то выплата в почти шесть тысяч рублей.

Остальные парламентарии Северной столицы сохранили за собой анонимность. Теперь чиновники будут публиковаться под номерами.

Теперь декларации публикуются под номерами. Фото: www.assembly.spb.ru

Ранее spb.kp.ru писала, что Депутаты ЗакСа Петербурга разрешили себе публиковать обезличенные декларации об имуществе и доходах.