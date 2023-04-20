Спектакли «Гамлет» с Данилой Козловским в МДТ перенесли на май 2023 года

Спектакли с Данилой Козловским в МДТ перенесли на месяц. Фото: mdt-dodin.ru

Два спектакля «Гамлет» с участием скандально известного Данилы Козловского в главной роли перенесли на месяц. Постановки назначили на 20 и 21 мая. Об вынужденном переносе пьес сообщили в пресс-службе театра.

– Мы сожалеем, но намеченные на 20 и 21 апреля, мы переносим на месяц. Билеты остаются действительными, – говорится в сообщении на сайте учреждения.

В пресс-службе театра также надеятся, что спектакли, в принципе, состоятся. Причины, по которым график постановок сдвинули, остаются неизвестными. Кроме Козловского, в «Гамлете» играют Елизавета Боярская в роли Офелии, а также Ксения Раппопорт – Гертруды.

Причины переноса в театре не уточнили. Фото: СОЦСЕТИ

Справка «КП»

Актера Козловского скандалы не отпускают уже год. Ранее он высказывал свое резкое отношение к спецоперации на Украине в своих соцсетях и даже обращался напрямую Президенту. После этого СМИ запестрили заголовками, что Данила отправился покорять Голливуд. Но слухи опроверг его брат, сообщивший, что мужчина все это время находился в России и не покидал ее.

Когда же Козловский решил вернуться на сцену драмтеатра после длительного перерыва, депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия - За правду» Дмитрий Кузнецов обратился в комитет по культуре с просьбой запретить театралу участвовать в постановках театра Европы в Северной столице. После некоторых разбирательств, председатель ведомства Федор Болтин посоветовал общественнику обратиться с этим вопросом напрямую в Минкульт.

Без внимания гастрольный график актера не оставил и глава федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Он обратился в Генпрокуратуру, чтобы проверить актера на дискредитацию Вооруженных сил РФ.