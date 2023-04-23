Полиция увезла шестерых подростков с концерта рэпера SCALLY MILANO в «Гигант Холле» в Петербурге

Полиция проверила концерт рэпера SCALLY MILANO. Фото: Артем КИЛЬКИН

Ранее в СМИ появились заявления о гибели несовершеннолетней девушки во время концерта исполнителя SCALLY MILANO. Мероприятие прошло 22 апреля в «Гигант Холле» на Кондратьевском проспекте. Туда и нагрянули сотрудники полиции с проверкой. Информация о смерти подростка оказалось фейком. Вместо этого правоохранители нашли шестерых несовершеннолетний, опьяненных музыкой и алкоголем. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РОССИИ по Петербургу и Ленобласти.

– Сотрудники органов проверили мероприятие, проходящее в развлекательном центре, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Как стало известно, сотрудники полиции нашли шестерых пьяных несовершеннолетних. Их доставили в отдел полиции для административного разбирательства. После юных нарушителей закона передали в руки родителей.

Напомним, что непосредственный организатор концерта изначально опроверг информацию о пострадавшем подростке. Более того, организаторы концерта, как и администрация «Гигант Холла» не были в курсе, почему к ним пришли с проверкой.

Ранее spb.kp.ru писала, что силовики остановили концерт рэпера SCALLY MILANO в «Гигант Холле» в Петербурге. Тогда в СМИ появились заявления о погибшей предположительно из-за выпитого алкоголя или принятых наркотиков девушке.