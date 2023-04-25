Топ-10 самых необычных экскурсий в круизах по России

Фото предоставлено гипермаркетом круизов «Инфофлот».

Россия - удивительная страна с богатым культурным наследием, прекрасными пейзажами и историческими достопримечательностями. Тут тебе и готические замки, и славянское вече, и затопленные колокольни, парящие над водой. В общем, хороший и абсолютно оригинальный материал для вашего ВКонтакте. Однако самое интересное, естественно, находится там, куда очень сложно или вообще невозможно добраться по дорогам. К счастью, вся наша страна покрыта реками и озерами, поэтому путешествие к самым отдаленным ее уголкам может оказаться проще и даже выгоднее именно по воде.

Чтобы уберечь ваше время, редакция «Комсомольской правды» вместе с гипермаркетом круизов «Инфофлот» подобрала топ-10 экскурсий, которые точно стоит посетить, если вы отправляетесь в круиз.

10. Атлантида земли Тверской

На правом берегу Волги в сотне километров от Твери находится город Калязин. Ну, по крайней мере, то, что от него осталось. Почти 100 лет назад большая часть Калязина вместе с его историческим центром была затоплена согласно проекту, получившему название «Волгострой». На поверхности осталось лишь несколько строений, включая возвышающуюся до сих пор над Волгой старинную колокольню, - зрелище мистически-завораживающее в любое время суток. Есть легенда, что иногда колокол, лежащий в подвале колокольни, гудит. Считается, что этот звук предвещает счастье тем, кто сумел его услышать.

Особенно приятно вслушиваться в звук над водой с балкона собственной каюты, пребывая в Калязин во время круиза. Например, на теплоходе «Огни большого города».

Фото предоставлено гипермаркетом круизов «Инфофлот».

9. Новгород Великий

Новгород в XIII веке был центром республики, которая управлялась народным собранием - вече. В городе сохранилось множество артефактов той поры. Экскурсии по Новгороду хороши тем, что позволяют взглянуть на историю России максимально приближенно. То, что вы когда-то читали в учебниках или в трудах историков, предстанет прямо перед вашими глазами. Многие события, происходившие там, оказали колоссальное воздействие на судьбу страны, и услышать о них, находясь непосредственно на месте действия, это надежный способ окунуться в реку времени, прочувствовав ее течение и изменчивость. Исторический центр города прекрасен, особенно кремль и Ярославово дворище, отражающиеся в Волхове.

Чтобы погрузиться в атмосферу города, в него точно стоит прибыть по воде. Например, на теплоходе «Принцесса Анабелла».

Фото предоставлено гипермаркетом круизов «Инфофлот».

8. Выборг - средневековая Европа

Выборг - чуть ли не единственное место в России, где можно увидеть архитектуру средневековой Европы. Весь исторический центр Выборга - настоящий портал в Средневековье. Замки и башни XIII века, крепости, готический собор и множество музеев и галерей. Кстати, говорят в донжоне замка и Круглой башне водятся привидения. Мистический эффект можно усилить, отправившись в пейзажный парк Монрепо, где гранитные скалы вздымаются на высоту пятиэтажек, а над водой парит белоснежный храм уединения. Разумеется, в форме готического замка.

Обзор достопримечательностей города и парка входят в круиз «Сага о Выборге» на теплоходе «Мустай Карим».

Фото предоставлено гипермаркетом круизов «Инфофлот».

7. Долина лотосов

Никто толком не знает, откуда здесь взялись эти лотосы - то ли птицы семена принесли, то ли странствующие буддийские монахи, - но в любом случае в дельте Волги, в Астрахани, теперь есть Долина лотосов. Самая большая в мире. Гигантские розовые бутоны, шелковистые лопухи огромных листьев, лебеди между всем этим плавают... Cтоит помнить, что красота цветов недолговечна, поэтому посещать Долину лотосов лучше всего с конца июля до середины августа - это пик цветения водяных красавцев. И в самой Астрахани в эти дни уже несколько лет проводят большой лотосовый фестиваль: все поют про лотосы, рисуют лотосы, устраивают спектакли в честь лотосов, проводят мастер-классы по использованию лотосов. Если от слова «лотос» к концу визита у вас не начнется нервный тик - мы не виноваты!

Главное помнить - до лотосов нужно еще добраться. Если вам лень искать лодку самим - берите круиз, в который входит прогулка по лотосовым полям. Например, на теплоходах «Н. А. Некрасов», «Александр Бенуа», «Кронштадт», «Александр Суворов», «Семен Буденный» или «Сергей Кучкин».

Фото предоставлено гипермаркетом круизов «Инфофлот».

6. Карелия, магические руны и милые щенки

«Добро пожаловать в Кондопогу» - одна из самых необычных экскурсий по Карелии. «Кондопога», кстати, переводится как «медвежий угол». Не обнаружив в Кондопоге медведей, вы взамен полюбуетесь очень симпатичными памятниками деревянного зодчества, после чего поедете на «чумовые посиделки». Ознакомитесь с устройством чума изнутри, поймете, почему он такой теплый и уютный назло, казалось бы, всем обстоятельствам, потом местный шаман погадает вам на рунах и расскажет несколько историй, передающихся из поколения в поколение в семьях кочевников. Сразу после этого автобус отправится в ясли-сад для щенков хаски. Да, вы все правильно прочитали - эта экскурсия бьет все рекорды по умильности, поэтому отлично подойдет семьям с детьми. Главное, чтобы в семье имелся волевой и скучный взрослый, который сумеет в ответственный момент объяснить всем прочим домочадцам, почему никто не будет прямо сейчас покупать пятерых щенков.

Чтобы не тратить время на планирование и увидеть множество других красот Карелии, советуем просто взять и отправиться в круиз в этом направлении.

Фото предоставлено гипермаркетом круизов «Инфофлот».

5. Станица Романовская и казачья тема

Романовская была основана в 1864 году, когда на месте небольшого поселения на Дону появился укрепленный пост, защищающий казачьи владения на Кавказе. Что касается казачьей культуры, то тут слово «необычный» едва ли вместит всю палитру национальных особенностей этого народа. У донских казаков для всего есть свое слово и своя традиция. Особенно сложны и интересны в этом плане казачьи свадьбы, поэтому многие пары их выбирают. Если взять круиз по Дону на теплоходе «Н. А. Некрасов», то можно будет даже пройти обряд сватовства. Небольшой совет будущим супругам: не берите с собой мам и пап, иначе по казачьей традиции их посадят в корыто и будут катать по всему городу, а потом запрут на чердаке, откуда им придется выкупаться.

Фото предоставлено гипермаркетом круизов «Инфофлот».

4. Скала Шаманка

Одна из девяти святынь Азии, находящаяся на острове Ольхон, теперь открыта для посещения. Можно ли там встретить настоящего шамана? Да. Можно даже поучаствовать в священных обрядах и испросить у духов благословения - мистическое действо включено в экскурсионную программу. Поможет ли это? Мы не уверены, но точно уверены в том, что эта экскурсия надолго сохранится в вашей памяти. Сквозь Шаманку проходит длинная пещера, символизирующая путь перерождения. Этой пещеры местные буряты опасаются до сих пор, ведь когда-то, не так давно, в ней приносились жертвы совсем не денежного характера. На самой же скале принято давать нерушимые обещания. Считается, что данный там обет священен и духи будут помогать вам в его соблюдении. Так что если разбрасываться обещаниями, то только со скалы. Вообще, помимо оккультных ритуалов, на Байкале есть на что посмотреть. Если вы заинтересованы в такого рода экскурсии, обратите внимание на теплоход «Империя» - он ходит по самым правильным для этого маршрутам.

Фото предоставлено гипермаркетом круизов «Инфофлот».

3. Кочевники и рогатое золото

Вы когда-нибудь видели пять сотен оленей сразу? Если вдруг у вас появится желание это увидеть, то советуем выбрать экскурсию в Салехард. Местный народ, ханты, поколениями выращивает, выпасает и вычесывает этих замечательных и, кстати, очень дорогих животных. Традиционную фразу «работа, дом, машина» здесь вполне можно было бы заменить на «олень, олень, олень». По крайней мере, раньше было именно так. На оленях ездили, из их шкур делали чумы, оленями и кормились. Впрочем, на сегодняшний день оленеводы уже распробовали технологический прогресс, и теперь культура оленеводства с каждым годом расплетается как древний гобелен. Кое-что уже ушло, но многое еще сохранилось. Неизвестно, сколько пройдет времени, прежде чем традиционный быт хантов окончательно падет под напором современности. Поэтому, если вы хотите успеть познакомиться с этой культурой - сейчас самое время. Большинство оленеводов охотно пускают гостей в свои чумы, традиции гостеприимства здесь все еще священны. Главное, не обходить очаг с задней стороны, по крайней мере, если вы мужчина - это считается очень плохой приметой. В гости к оленям и оленеводам можно попасть на теплоходе «Северная сказка» в рамках круиза по Оби и Иртышу.

Фото предоставлено гипермаркетом круизов «Инфофлот».

2. Беломорские петроглифы

В археологическом смысле это самая интересная экскурсия из представленных в этом топе. На берегу реки Выг, недалеко от деревни Выгостров, находятся образцы наскальной живописи, датированные самое позднее IV тысячелетием до нашей эры. Изображения птиц, растений, животных, сцен охоты, а также символы древних богов раскиданы по тридцати стоянкам доисторического человека, из которых и состоит комплекс. Это место имеет огромное культурное и историческое значение для всего мира и внесено в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Если есть возможность увидеть такое своими глазами - это бесценно.

Все это можно посмотреть, если пойти к Соловкам на теплоходе «Юрий Никулин», «Александр Пушкин», «Русь Великая» или «Принцесса Анабелла».

Фото предоставлено гипермаркетом круизов «Инфофлот».

1. Вертолетная экскурсия на плато Путорана

Самая дорогая экскурсия в этом топе. В принципе все развлечения, где участвует вертолет, довольно дорогие, но это действительно стоит своих денег. Край тысячи водопадов и десяти тысяч озер захватывает дух. Эта удивительная местность образовалась в результате вулканической активности почти двести пятьдесят миллионов лет назад, когда произошел разрыв единого материка - Пангеи. Не исключено, что, присев на какой-нибудь камешек там, вы станете первым разумным существом, которое унесет на своих штанах частичку мезозойского периода. Само плато по своей площади сопоставимо с площадью Великобритании, а вот по инфраструктуре значительно уступает, поэтому постарайтесь не отходить далеко от экскурсовода. Впрочем, беспокоиться не о чем, если строго следовать правилам безопасности. Например, не записывать TikTok (приостановил работу в России) на обрыве и не приставать с расспросами к путоранским толсторогам - местным горным баранам. Хотя последнее вам вряд ли удастся, ведь эти животные чрезвычайно редки.

Отправиться на плато Путорана можно в рамках круиза «Енисейская экспедиция».

Фото предоставлено гипермаркетом круизов «Инфофлот».

Подробнее об этих экскурсиях и о том, как правильно выбрать круиз и экскурсионную программу, читайте на официальном сайте гипермаркета круизов «Инфофлот», а лучше - обратитесь к консультанту, который поможет подобрать именно то, что вам понравится.

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