СПбГУПТД – участник Единого дня открытых дверей ФП «Профессионалитет». Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

22 апреля в рамках Единого дня открытых дверей для абитуриентов «Профессионалитета» свои двери распахнул кластер легкой промышленности Санкт-Петербурга на базе университетского Колледжа технологии, моделирования и управления. Порядка 130 школьников в этот день посетило ряд интерактивных профориентационных мероприятий, которые прошли в оснащенных передовым оборудованием лабораториях и цехах кластера.

Участники профпроб провели свои первые исследования в области создания обуви и кожгалантерейных изделий. На профессиональных пробах в лаборатории конструирования абитуриенты погрузились в технологии 3D-сканирования и с помощью отечественного ростового сканера Texelсделали собственные цифровые аватары. В лаборатории аддитивных технологий они узнали о том, как с помощью 3D-печати создаются прототипы каблуков и колодок, а в лаборатории биомеханики движения им продемонстрировали, как инструменты MotionCapture, благодаря которым снимают анимационное кино, используются в производстве ортопедической и индивидуальной обуви.

Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

На профессиональной пробе по изготовлению изделий из кожи школьники успели поработать с материалом и фурнитурой. В этом интерактиве приняли участие и амбассадоры «Профессионалитета», которые выступили отделом технического контроля и оценили качество изделий, созданных абитуриентами.

«Мне понравились профессиональные пробы, на которых мы сканировали себя в полный рост и работали с кожей. Я узнал много нового о создании обуви. Думаю, это очень перспективная профессия. «Профессионалитет» меня заинтересовал», - поделился один из участников Единого дня открытых дверей ФП «Профессионалитет» в СПбГУПТД.

Профессиональные пробы погрузили абитуриентов в атмосферу лабораторного сектора кластера. Знакомство с производственным комплексом, где находится участок раскроя, парк швейных машин и сборочный цех, состоялось в рамках экскурсии. Участникам продемонстрировали передовое оборудование для производства обуви и кожгалантереи, в частности автоматизированный раскройный комплекс, швейное оборудование, установки для затяжки носочной и пяточной частей обуви, пресс для приклеивания подошвы и многое другое.

Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

В преддверии интерактивных мероприятий для абитуриентов, их родителей и педагогов была организована презентация кластера легкой промышленности «ПромТехДизайн – КТМУ» и в целом федерального проекта «Профессионалитет».

Директор Колледжа технологии, моделирования и управления СПбГУПТД Мария Корабельникова:

«Мы тесно взаимодействуем с предприятиями, которые вошли в число партнеров кластера, регулярно организуя для студентов экскурсии на производство, практики и стажировки. Сегодня они выполняют реальные заказы для отрасли: недавно студенты «Профессионалитета» закончили изготовление большого заказа для фабрики ортопедической обуви. С первого курса они ведут проектную деятельность, реализуя необычные авторские идеи, защищают свои работы перед представителями предприятий легкой промышленности, которые дают квалифицированный отклик».

Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

Участники Дня открытых дверей узнали о преимуществах поступления на программы «Профессионалитета», среди которых возможность обучения на бюджетной основе, сокращенный срок обучения, работа с высокотехнологичным оборудованием, гарантия трудоустройства и участие в образовательном процессе предприятий-партнеров. Гости мероприятия также получили информацию о возможностях поступления в 2023 году и познакомились с представителями обувных предприятий, которые в системе долгосрочного партнерства выступают в качестве опорных работодателей: АО «ПТК «Модерам», фабрика нестандартной обуви «Меркурий», кожгалантерейная фабрика «Альянс», ООО «Орто-технологии» и ООО «Рассвет», ООО «Научно-производственные технологии».

Генеральный директор ООО «Фабрика нестандартной обуви «Меркурий», руководитель кластера легкой промышленности СПбГУПТД Сергей Щербаков:

«Мы формируем высокотехнологичное креативное пространство, оснащенное самым передовым оборудованием, в котором развиваются молодые профессионалы, будущее обувной и кожгалантерейной промышленности. Благодаря нашему партнерству с представителями отрасли, мы транслируем этот опыт на предприятия и вместе разрабатываем стандарты современного производства».

Руководитель ООО «Орто-технологии» Вадим Бочкарев:

«В освоении любой профессии фигура наставника, который помогает молодым людям обрести себя в деле и мастерстве является ключевой. А в обувном ремесле наставник - ключевая фигура в квадрате. Нам удалось сформировать команду педагогов, наставников, которые имеют большой профессиональный опыт в кожевенно-обувном деле, готовых делиться со студентами знаниями и навыками, которыми владеют. В сочетании с современной технической базой, такая команда ставит процесс обучения на правильные рельсы. А правильный процесс всегда приведет и к правильному результату».

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