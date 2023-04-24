«Их могли захватить пираты»: Загадка исчезновения судна с тремя российскими моряками в Красном море

Судно бесследно исчезло в море Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Трое российских моряков, в том числе капитан из Петербурга, бесследно исчезли в Красном море 18 апреля 2023 года. Команда переправляла прогулочное судно из Саудовской Аравии и 19 числа уже должна была оказаться в порту Джибути, но тут моряки неожиданно перестали выходить на связь. Их близкие забили тревогу.

- Мой муж опытный капитан. Раньше такого никогда не было, чтобы связь терялась. Это в целом исключительная ситуация в море. Такого быть не должно, поэтому когда судно не прибыло в Джибути, его хозяин с берега подал сигнал SOS. Но пока мы точно знаем только то, что они не затонули, - рассказала «КП-Петербург» жена пропавшего капитана судна Надежда.

Саудовская Аравия быстро подключилась к поиску моряков. Одна из версий случившегося, которую выдвинули представители береговой линии страны – это захват судна пиратами.

- Пока версия про пиратов не подтверждена. Все говорят просто ждать новостей. Пропали они в водах между Саудовской Аравией, Эритрейей и Йеменом. Мы достоверно знаем только о трех россиянах, которые находились на судне, - говорит Надежда.

Хоть истории с нападениями пиратов сейчас и кажутся пережитком далекого и, благодаря фильмам, слегка фантастического прошлого, в море происходит и такое. Так, в 2019 году в плену у разбойников оказались шесть россиян. Чтобы их вызволить, понадобился целый месяц и немаленький выкуп. Все это время мужчины жили в джунглях под тщательным присмотром. Об этом они после возвращения детально рассказывали «КП-Петербург».

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