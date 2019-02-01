«Они были агрессивными, чтобы нас быстрее выкупили»: Моряки дали первое интервью после месяца плена у пиратов

«Йо-хо-хо, и бутылка рому». Ох, не такими мы себе представляли пиратов. В плену у морских разбойников шестеро российских моряков провели целый месяц. Родственники все это время могли только гадать, живы ли они и в каком сейчас состоянии. Нападение на экипаж контейнеровоза «MSC Mandy» произошло в ночь с 1 на 2 января. Пираты с оружием и мачете захватили судно у берегов Бенина в Гвинейском заливе, взяв в плен четверых жителей Петербурга: 53-летнего кока Андроника Григоряна, капитана судна Андрея Иванова, его старшего помощника Андрея Свитина и боцмана Игоря Телешина. Среди захваченных в плен были также житель Новороссийска Александр Симонов и Роман Иванов из Таганрога.

Сейчас, благодаря выкупу, все шестеро уже дома. Вернувшись к семьям, моряки попросили дать им время, чтобы прийти в себя. И теперь они впервые рассказали о своих злоключениях в Нигерии.

«У ОХРАННИКОВ БЫЛО ОРУЖИЕ И МАЧЕТЕ»

- После захвата в плен нас отвезли в мангровые заросли, - рассказали «КП-Петербург» моряки. - Грубо говоря, джунгли. Там нас и держали в самодельном домике, который похож на бунгало. Жилье было устроено так: четыре толстых палки, вбитые в ил. На них бросается настил - доски обычные, сверху крыша. Все делается без единого гвоздя. Рядом речка, у нее все время приливы и отливы. Поэтому иногда дом стоит прямо на воде. Никаких стен. В доме два матраса из поролона. Место ровно на шесть человек.

Моряки за время плена обросли бородами Фото: экипаж захваченного судна

С захваченных россиян пираты почти не спускали глаз. Но стоит отдать им должное – связывать и контролировать каждый шаг не стали.

- Мы были под присмотром, но не самих пиратов, которые нас схватили, - поясняют моряки. - У них там большой штат. Люди постоянно менялись. Они не представлялись. Говорили только свои клички, чтобы можно было к ним обратиться. Естественно, они были с оружием. И огнестрельное и мачете у них было. Они этим зарабатывают. Охранники жили в таком же домике как мы рядом. Но мы и не пытались бежать. Куда, если вокруг вас джунгли и вы не знаете, где вы?

К счастью, пираты подобрали для пленных безопасное место, поэтому крокодилов и гиен вокруг них не было.

- Там были птицы и куча комаров, - вспоминают члены экипажа. - Искусали нас сильно. Сами мы особо ничем не занимались. Что можно сделать, когда вокруг все залито водой, да еще и охрана за тобой смотрит? Сидели и ждали, когда отпустят. Когда воды не было, разводили костер, собирали веточки. Иногда с ними беседовали, общались между собой. Ни газет, ни телефонов нам, естественно, не давали.

Роман Иванов опубликовал свое фото после освобожденияФото: СОЦСЕТИ

«ДАВАЛИ МЫЛО И МОСКИТНУЮ СЕТКУ»

Еду моряки готовили себе сами. Приходилось довольствоваться тем, что привезут пираты.

- У нас был набор: мешок риса и вода, - вздыхают моряки. - Пока еда есть – кушаем, нет – пьем. Нет воды, ждем, когда привезут. Приходилось выкручиваться: иногда пили грязную воду. К счастью, не отравились. С доставкой еды и воды у них были проблемы, поэтому часто были задержки. Там такое место, что туда просто так не доберешься. Кроме риса иногда давали нам макароны и лапшу быстрого приготовления. Еще нам давали мыло местного производства. Гигиену соблюдали, чтобы ничем не заразиться и не заболеть. Купались в воде, похожей на болото. При 30-градсной жаре без этого было невозможно.

Третий помощник капитана сейчас проводит время с женойФото: СОЦСЕТИ

Пираты хоть и не были славными парнями, как в фильмах, но старались облегчать жизнь своим пленным.

- Нас не били, - зачем им портить товар, - улыбаются моряки. – Пытались поддерживать в более-менее нормально состоянии. С ними мы общались в основном жестами. Но нам ничего особо не объясняли, все время говорили – завтра вас освободим. И так каждый день. К нам они обращались по имени. На ночь даже давали москитную сетку. Правда, иногда они становились агрессивными. Если им нужно было ускорить процесс, они вели себя плохо. Чтобы мы понимали, что время поджимает.

Кок Анроник Григорян хотел отправиться в плавание с сыном, но в последний момент посадил его на другое судноФото: Личная страница героя публикации в соцсети

К слову, сейчас моряки уже более-менее пришли в себя. На вопрос, были ли у них какие-то развлечения за этот месяц, члены экипажа отшучиваются.

- Бильярд был, теннис, пейнтбол, волейбол, местная команда баскетбольная против нас играла. Это все происходило в промежутках, когда мы отвлекались от чтения этикеток на наших продуктах из магазина, - смеются моряки. – Но женщин там не было.

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