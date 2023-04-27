Чем кормят в круизах

Фото предоставлено гипермаркетом круизов «Инфофлот».

Где что есть, если вы отправились в Казань, на Байкал или в Кострому? Это обязательный вопрос любого тревел-гида. Все мы, отправляясь в отпуск, хотим, чтобы еда приятно удивляла.

В круизе завтраки, обеды и ужины проходят на борту. Сможет ли эта еда удивить нас?

Мы расспросили экспертов гипермаркета круизов «Инфофлот», чтобы узнать, как устроена кухня в круизах: откуда на борту фермерские продукты, что можно отведать на маршрутах и кто все это готовит.

Как все устроено

На борту любого теплохода вы найдете ресторан. Обычно не один. Часто рестораны расположены на жилых палубах, чтобы до них было удобно добираться из каюты. В них можно занять место, которое понравится, и оно сохранится за вами до конца круиза.

Здесь проходит завтрак по системе шведский стол. Традиционно он устроен так, чтобы можно было собрать себе то, что вы любите, - от английского завтрака с яичницей, фасолью и колбасками до сыров с фруктами, каши или салата. Часто к завтраку подают бокал игристого. Например, на теплоходе «Лунная соната» все устроено именно так.

Обеды и ужины подают по меню. В нем всегда можно найти блюда с мясом, птицей, рыбой или вегетарианские.

Правда, выбор нужно делать заранее. Начиная с первого дня круиза вы заказываете на день вперед. Если вы не едите какие-то продукты - можно сказать об этом официантам, и в дальнейшем их уберут из блюд, приготовленных для вас.

Предпочтения маленьких путешественников тоже учитываются. Большинство ресторанов на теплоходе имеет детское меню. Сэндвичи «Чикенброд» и «Хэмстер», каша «Вкусняшка» и салаты «Сытый босс», «Гнездо дракона» и «Клубничные облака» - молодым путешественникам точно будет интересно все перепробовать.

Фото предоставлено гипермаркетом круизов «Инфофлот».

Свое, родное

Каждый год шеф-повара разрабатывают ресторанные концепции и авторские блюда. Они вдохновляются продуктами и кухнями, традиционными для регионов, через которые идут суда.

Проработка меню занимает в среднем около двух месяцев. За это время команда шеф-повара создает и дегустирует сотни блюд. В каждом регионе подбираются поставщики свежих продуктов. Например, сыров, чаев с травами, астраханских арбузов или мяса северного оленя.

Готовят все блюда прямо на борту. Абсолютно все, даже хлеб и выпечку, делают в специальных печах, чтобы гости получали свой круассан с пылу с жару. Перед каждым рейсом на теплоход загружают тонны продуктов. Для них оборудованы гигантские холодильные камеры с разными температурными режимами, чтобы даже зелень сохраняла свежесть на протяжении всего круиза.

Блюда в ресторанах готовятся в прямом смысле слова из-под ножа.

Вкусовая география

Путешествуя по рекам и озерам Сибири, вы можете отведать сугудай из омуля, оливье с олениной, свежую уху прямо на берегу, пельмени с мясом лося или знаменитое мороженое с кедровыми орешками. Шеф-повара теплоходов «Империя», «Максим Горький» или «Северная сказка» интегрируют в меню все лучшее, что дает природа Сибири.

Фото предоставлено гипермаркетом круизов «Инфофлот».

Борщ с пампушками, щи капитанские, астраханские арбузы и помидоры - в круизах в Астрахань и Ростов-на-Дону на теплоходах подают лучшие образцы местной кухни и авторские интерпретации традиционных закусок. Например, на теплоходе «Максим Литвинов».

Отправляетесь в Карелию?

Беломорская ряпушка слабой соли с обожженным картофелем и маринованным красным луком, мятники с олениной, грибами и овощами, легендарные калитки - в ресторанах на борту вашего теплохода обязательно будут блюда на основе локальных продуктов. Некоторые идут дальше и создают кулинарные мастер-классы. Например, на теплоходе «Волга-Стар» можно научиться готовить калитки своими руками под руководством шеф-повара.

Фото предоставлено гипермаркетом круизов «Инфофлот».

Идете по Золотому кольцу или между Москвой и Санкт-Петербургом?

Здесь так много ярких блюд, что разбегаются глаза! От тающего во рту вологодского мороженого до панакоты с ягодным кули. От традиционных расстегаев до твистов на блюда, которые готовились в дворянских усадьбах. Например, на теплоходе «Н. А. Некрасов» в этом сезоне обещает стать хитом перепелка с терпким пюре из корня сельдерея.

Золотой хрустящий чак-чак, татарский салат с овощами, судак, припущенный по-чувашски, - отправляясь в круиз в Казань и другие города Поволжья, будьте уверены, что вы попробуете многонациональную кухню этого региона.

Фото предоставлено гипермаркетом круизов «Инфофлот».

Речные традиции

Круизы - исторически изысканный отдых, время наслаждаться жизнью, поэтому на теплоходах традиционно проходит несколько знаковых ресторанных событий.

Фото предоставлено гипермаркетом круизов «Инфофлот».

Первое из них - приветственный ужин в первый день круиза. Это возможность погрузиться в атмосферу роскоши и гедонизма, проинструктировать персонал о своих предпочтениях, познакомиться с директором круиза, который отвечает за ваш комфорт. Для приветственного ужина традиционно готовят изысканные блюда, например, язык гриль с томатным орзо и сливочно-грибным соусом, зеленый салат с уткой, вяленой хурмой и клубнично-мятной заправкой, маффин из цукини с лососем и сливочным сыром.

Следом идет разворотный ужин. Он подается в круизах продолжительностью от 7 дней ровно в середине путешествия и погружает в атмосферу путешествия по воде с головой. Официанты в этот день сервируют блюда в тельняшках, а в меню представлено множество позиций, связанных с речной тематикой, например котлеты из судака с кабачком в томленом масле.

Русский ужин тоже входит в программу длительных круизов. Это вечер традиций и щедрого гостеприимства, национальных костюмов и национальных блюд, таких как душистые наваристые щи с грибами, крохотные, задорно хрустящие на зубах пирожки - посикунчики - с мясом и бульоном или сытную буженину с пюре и томатами.

Фото предоставлено гипермаркетом круизов «Инфофлот».

Ужин кухонь народов мира можно отведать в круизах длительностью более 10 дней. Это отличный шанс насладиться лучшими блюдами из самых разных уголков планеты, например, отведать запеченный бараний окорок с нежным пюре, мясо в горшочке зур-бэлиш или форель на табуле из булгура с соусом чимичурри.

Капитанский ужин - апофеоз любого круиза продолжительностью от 4 дней - вечер, достойный парадного платья, на котором гости встречаются с капитаном и могут лично пообщаться с главным человеком на корабле или сделать с ним памятное фото. На этот ужин традиционно готовятся самые изысканные блюда, такие как лосось со сливочным птимимом и зеленым маслом или жареный сыр с грушевым чатни.

Что же напитки?

Вы только поднимаетесь на борт, а вас уже ждет приветственный бокал игристого.

Завтрак тоже можно начать шампанским или выбрать чай, кофе, свежевыжатый сок. Обеды и ужины тоже проходят в сопровождении вина, оттеняющего вкус блюд, или безалкогольных напитков - на выбор путешественников.

Фото: Дмитриева Юлия.

Выбирайте, что вы хотите попробовать, не ограничивая себя. Дегустируйте новые блюда в ресторанах каждый день отпуска. Какие именно - можно узнать в гипермаркете круизов «Инфофлот».

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