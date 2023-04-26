«Мы не успели сыграть в нашей пьесе»: Олег Басилашвили рассказал о последнем желании умершей звезды советского «Шерлока Холмса» Геннадия Богачева

Олег Басилашвили и Геннадий Богачев подружились на репетиции спектакля "Палачи". Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Народный артист Олег Басилашвили рассказал о карьере и жизни актера Большого Драматического театра имени Товстоногова Геннадия Богачева. Напомним, о смерти звезды фильмов и сериалов стало известно накануне, 25 апреля. Богачев умер после продолжительной болезни.

- Я надеялся, что мы сыграем пьесу на двух пожилых мужчин. Но этого не случилось, не успели… Уход из жизни Геннадия Богачева поразил меня. Я переживаю это как личное горе, - вздыхает Олег Басилашвили.

Он рассказал в эфире радио «Комсомольская Правда», 92.0 FM о том, как подружился с коллегой. Это произошло на репетициях пьесы «Палачи», в которой сыграли оба актера. По словам Басилашвили, они стали больше общаться с Богачевым, и заметили, что во многом, почти во всем, их мнения и мысли совпадают.

- Это был талантливый артист. Каждая роль его была ясной и четкой. И не сыгранной, а прожитой. Его персонажи рождались в муках на репетициях. Только мне кажется, что он так и не получил самой основной роли в БДТ. Хотя бесспорно многие его роли определяли ход спектакля.

Напомним, кроме театра, Геннадий Богачев играл в фильмах и сериалах, а также был актером дубляжа. Его голосом говорили Ричард Гир, Роберт де Ниро, Дэнни де Вито и другие. Он снимался в фильмах «Шерлок Хомс и Доктор Ватсон», «Отпуск в сентябре», «Мастер и Маргарита».

У актера остались жена и дети. Где пройдет прощание с ним, пока не сообщается.

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