Российские вузы получат доступ к вычислительным ресурсам для работы с нейросетью. Фото: freepik.com.

До 10 научных команд из российских ВУЗов станут участниками в развитии сервиса Giga Chat и получат ресурсы для экспериментов с до обучением и файнтюнингом нейросетевых моделей NeONKA. Им предоставят бесплатный доступ к платформе ML Space и выделят необходимые для обучения GPU ресурсы. Команды вузов будут определены экспертами Сбера на основе открытого сбора заявок через форму на сайте банка.

- Сегодня генеративные модели, такие как ChatGPT, играют важную роль в бизнесе и обществе. Они помогают решать разные задачи — от анализа данных и создания прогнозов до автоматизации процессов, и помощи в принятии решений. Наша задача — поддержать развитие больших генеративных моделей в России. И особенно важно дать шанс молодым специалистам, которые готовы пробовать себя в таких амбициозных проектах. Я уверен, что с нашей поддержкой сильнейшие команды в области ИИ лучших вузов страны улучшат GigaChat и помогут сделать новую нейросеть по-настоящему умной и востребованной, - говорит cтарший вице-президент, CTO, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Андрей Белевцев.

Напомним, Сбер первым из российских техногигантов вступил в соревнование мировых лидеров в области AI и выпустил собственную версию мультимодальнойнейросети Giga Chat. Архитектура сервиса основана на нейросетевом ансамбле модели NeONKA (NEuralOmnimodalNetworkwithKnowledge-Awareness), включающей различные нейросетевые модели и метод supervisedfine-tuning, reinforcementlearningwithhumanfeedback.

Giga Chat может решать множество интеллектуальных задач: поддерживать беседу, писать тексты, отвечать на фактологические вопросы. А включение в ансамбль модели Kandinsky 2.1 даёт нейросети навык создания изображений.

В разработке модели участвуют команды SberDevices и Sber AI при поддержке Института искусственного интеллекта AIRI и ряда отраслевых экспертов, привлечённых для передачи Giga Chat различных предметных знаний, настройки её на корректное исполнение инструкций и точность.