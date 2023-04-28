Работа метро на майские праздники 2023 в Санкт-Петербурге: Будет ли работать ночью

Работа метро на майские праздники 2023 в Санкт-Петербурге Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жителей Санкт-Петербурга ждут длинные выходные. В мае горожане, как и по всей стране, будут отдыхать три дня в честь 1 мая, а еще четыре дня в честь 9 мая. В связи с этим в работа метро на майские праздники 2023 в Санкт-Петербурге изменится. Рассказываем, будет ли работать метро ночью, чтобы подольше погулять по центру.

Работа метро на майские праздники 2023 в Санкт-Петербурге

Как сообщили в комитете по транспорту Северной столицы, в 2023 году не планируется продлевать работу метрополитена на майские праздник, в том числе в День Победы. Однако основной график все же изменится. Так, с 29 апреля, а также с 6 по 8 мая в Петербурге метро будет работать по графику выходного дня. При этом 9 мая, в День Победы, метро откроется и закроется по графику будней.

Подробно о режимах работы станций можно узнать по ссылке.

Напомним, что также на время праздников изменится график работы наземного транспорта и пригородных электричек.