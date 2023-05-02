Лучшее открывается с воды

Фотографируя закат на реке. Фото предоставлено гипермаркетом круизов «Инфофлот».

Одна из самых изощренных пыток, придуманных человечеством, - это просмотр фото, которые кто-то привез из путешествия. Одно дело, когда профессиональный фотограф делится с вами избранными работами, и совсем другое, когда ваш близкий засыпает вас фотографиями «я был здесь, посмотрите - это мы с тем голубем», тут уже выхода нет. Приходится, чередуя умеренно-восхищенные междометия, выказывать неподдельный интерес.

Редакция «Комсомольской правды» вместе с агрегатором круизов «Инфофлот» придумала для вас гайд о том, как оживить свой фотопоток и по-настоящему впечатлить весь Интернет, даже не покидая пределов страны.

Локация прежде всего

Что мы знаем о России? Она очень большая и во многих местах вообще труднопроходимая, поэтому снимки таких мест уже по определению будут оригинальными. Это вам не Исаакиевский собор, освещаемый вспышками камер чаще, чем солнцем. А проблемы с дорогами проще всего решить, просто забыв о них: там, куда не пробьется самый навороченный вездеход, легко пройдет круизный теплоход. Тем более с воды обычно открываются лучшие виды - можно играть и с отражением, и со светом, да и горизонт чист, никто не бегает перед тобой по волнам с криками: «Анют, щелкни меня тута!»

Рассмотрим, на что обратить внимание в круизах, которые выбирает больше всего туристов.

Теплоход «Империя» совершает круиз через Байкал. Фото предоставлено гипермаркетом круизов «Инфофлот».

Круиз в Ростов-на-Дону

Волго-Донский канал - братец Панамского и Суэцкого по своей протяженности, построенный, чтобы соединить Каспийское море с Черным. Одна из великих строек коммунизма. У редкого человека не пробежит трепет по загривку при виде такого циклопического памятника великой, но суровой эпохе. Самое интересное, что этот закрытый объект спокойно рассмотреть могут только работники и путешественники, ведь теплоходы проходят прямо под арками.

Арка шлюза Волго-Донского канала. Фото предоставлено гипермаркетом круизов «Инфофлот».

Круизы в Астрахань

Долина лотосов, образовавшаяся у астраханских берегов в дельте Волги, с каждым годом становится все обширнее - краснокнижный и священный цветок победительно захватывает прежде чуждые для него территории и постепенно становится истинным символом города. Над лотосами самым живописным образом проносятся белые цапли, между розовых огромных цветов покачиваются на водах лебеди, пеликаны отряхивают желтые лапы, вылезая на торчащие из воды ветки… В конце концов от изобилия наглой красоты начинает казаться, что ты где-то в тропиках, за две трети земного шара от своей страны.

Белые цапли на лотосовых полях астраханского заповедника. Фото предоставлено гипермаркетом круизов «Инфофлот».

Круизы по Золотому кольцу

Города, монастыри, местечки - все это строилось во времена, когда люди путешествовали в основном по воде, поэтому повернуто к реке лучшей стороной.

Возьмем не самый известный пример - крошечный древний Углич. Основанный в X веке древними славянскими племенами, чего он только не пережил, зато сохранил архитектуру древнерусских князей. С воды видно, почему многие из них - кандидаты в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Например, церковь Дмитрия на Крови, ведь тут жила очередная жена Ивана Грозного с тем самым царевичем Дмитрием.

Храм Дмитрия на Крови. Углич. Фото предоставлено гипермаркетом круизов «Инфофлот».

Круизы в Карелию

Кижский погост - архитектурный ансамбль, расположенный на острове Кижи, который находится посреди огромного и порой своенравного Онежского озера. Первое, что бросается в глаза на этом острове, - огромная деревянная церковь с двадцатью тремя куполами. Тут без всяких преданий известно, что построена она без единого гвоздя, хотя одна легенда об этом сооружении обычно вводит туристов в легкий ступор. Согласно легенде, архитектор Нестор построил это чудо не только без гвоздей, но и при помощи одного-единственного топора. Закончив дело, он выкинул свой топор в озеро, чтобы никто не сумел повторить его достижение. Оправившись от ступора, туристы обычно спрашивают: а что, в Кижах топоров больше не было? Гиды в ответ пожимают плечами и сообщают, что не исключено. Топор был волшебный.

Кижи с воды. Фото предоставлено гипермаркетом круизов «Инфофлот».

Круизы в Сибирь

Неизведанная, полная чудес Сибирь манит путешественников многие века. Здесь хочется запечатлеть буквально все, на что падает взгляд. Мы решили выделить Ленские столбы - огромная гряда скальных образований, тянущаяся на много километров по берегу реки Лены. Почти как Великая Китайская стена, только на 250 метров выше и на 560 миллионов лет старше, и при ее создании не пострадало ни одного китайца. Этот природный парк привлекает в Якутию экотуристов со всего мира, потому что природы тут очень много, а всего остального очень мало. Помимо столбов, тут еще есть стоянка древнего человека и тукуланы - странные бродячие пески, тоже очень древние и малоизученные. Что такое бродячие пески? Это ползающие песочные горы, которые очень и очень неспешно путешествуют по местности, повинуясь ветру и передвигаясь за столетие на несколько десятков метров.

Отправиться в экспедицию к Ленским столбам легко - на теплоходах «Демьян Бедный» или «Михаил Светлов».

Ленские столбы. Вид с воды. Фото предоставлено гипермаркетом круизов «Инфофлот».

Круизы в Казань

Казанский кремль - одна из главных достопримечательностей России. Он сверкает белизной совершенно так же, как в день завершения постройки в XII веке, и ему это очень идет. Особенно выигрывают от этого обстоятельства фотографы, которые ловят подходящее время суток и успевают запечатлеть это величественное сооружение и в розовых, и в лиловых, и в серых, и в золотых тонах.

Казанский кремль. Вид с воды. Фото предоставлено гипермаркетом круизов «Инфофлот».

Круизы в Пермь

Скала Лобач, что в устье Камы, похожа на лоб задумавшегося человека. Ну или медведя - споры все еще ведутся. Когда-то на ней жили люди - археологи датируют остатки самых древних поселений у вершины VII веком нашей эры. А до того, как представители неволинской культуры основали здесь свое городище, гора служила прибежищем местных духов. Вход на нее был запрещен, но окрестные жители полагали своим долгом периодически посылать духам дары - беличьи шкурки например, - привязывая их к стрелам и запуская в сторону скалы. Сейчас там до сих пор иногда бродят кладоискатели: в древности тут прикапывали немало ценностей - серебра и фигурок животных. Духов можно понять - вид с воды на эту скалу впечатляет своей суровой красотой.

Скала Лобач. Фото предоставлено гипермаркетом круизов «Инфофлот».

Круизы на Белое море

Соловецкий монастырь XV века - объект мирового культурного наследия. Серое небо, серый ветер, бесконечный простор и чистота - это пространство вне бытия.

Соловецкий монастырь. Вид с воды. Фото предоставлено гипермаркетом круизов «Инфофлот».

Понятно, почему святитель Филипп выбрал это место для строительства: здешние пейзажи прекрасны своей суровой аскетичностью. Свинец моря и бледный пепел неба послужат прекрасным фоном для любого красочного объекта на вашей фотографии.

Фото: Дмитриева Юлия.

Несколько нелишних правил для тех, кто любит показывать фотографии из отпуска

1. Сократите до двадцати

Конечно, вы привезете намного больше хороших фотографий, но если показывать их все, то ни одна не запомнится. А если ограничить выборку до двадцати максимум, да еще и привязать к каждой короткую историю, то вечер может стать увлекательным не только для вас. Причем лучше сначала рассказать историю, а потом показать снимок, так он вызовет куда больше интереса.

2. Постарайтесь не позировать на снимках слишком явно

Вася, закрывающий собой пирамиды, улыбка Васи перед Джокондой, за спиной у Васи мавзолей, но его не видно... Конечно, очень хочется зафиксировать свое присутствие в значимом месте - соблазн слишком велик, чтобы отговаривать вас от этого занятия, но можно придать снимку больше осмысленности, превратив его в жанровую сценку. Дайте телефон кому-то из спутников и найдите себе занятие. Заведите разговор с птичкой, покормите прохожего, упадите с дерева - пусть в кадре будет хоть какое-то действие.

3. Виды с воды точно не такие, как у всех, даже если вы снимаете достопримечательность из списка того, что обязан посетить турист.

Заходите на сайт «Инфофлота», выбирайте маршрут и удивляйте близких и дальних снимками с отдыха.

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