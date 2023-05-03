«Общался с мамой жертвы»: Убивший 13-летнюю девочку блогер из Петербурга вел переписку от имени погибшей, чтобы скрыть преступление

Парень убил девочку, чтобы самоутвердиться. Фото: СК

Следователи выясняют подробности жуткого убийства 13-летней девочки. В ее смерти обвинили 16-летнего блогера и его подругу. Парень забил школьницу молотком во время съемки стрима в лесу. Перед этим для девочки выкопали могилу. Сейчас специалисты выясняют новые подробности зверского убийства.

- Когда девочка уже умерла, подозреваемые взяли ее телефон и вели переписку с мамой, чтобы та не догадалась, что ее дочери больше нет в живых. Позже этот телефон они разбили и вместе с остальными вещами и телом ребенка закопали в яме, - сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу.

По версии следствия, парень убивал знакомую семиклассницу без определенного мотива. Таким способом он хотел самоутвердиться.

Напомним, девочку позвали в лес под предлогом съемки интервью с ней, которое потом обещали опубликовать в интернете. Блогер напал на жертву со спины и нанес ей несколько ударов молотком по голове. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

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