Какими бывают круизные суда

Фото предоставлено гипермаркетом круизов «Инфофлот».

Как вы представляете себе круизное судно? Бело-синий теплоход? Или гигантский морской лайнер? А знаете ли вы, что есть круиз, в который можно пойти даже на парусной яхте?

Для того, чтобы разобраться во всем этом многообразии, мы попросили экспертов гипермаркета круизов «Инфофлот» рассказать, какие же круизные суда доступны россиянам.

Речные теплоходы

Суда, созданные, чтобы любоваться многообразием речных пейзажей и красивыми местами, в которых теплоход останавливается каждый день. А то и по два раза в сутки. Здесь все сделано так, чтобы наслаждаться видами: общие и персональные балконы, панорамные салоны, бары и рестораны, солнечные палубы на которых можно было бы свободно разместить три поля для большого тенниса …

Счастливые путешественники. Фото предоставлено гипермаркетом круизов «Инфофлот».

А еще, речные теплоходы - ходят по озерам и даже по морям.

Например, «Симфония севера» ходит по Ладожскому озеру на Валаам, а «Александр Пушкин» во время круиза на Соловки выходит в Белое море.

Конечно, на этих теплоходах есть чем заняться и помимо любования природой. На каждом есть программа выступлений, кино и театральных показов, мастер-классов и спорта.

Чем больше теплоход, тем больше у этой программы элементов. Трех и четырехпалубные суда позволяют разместить столько общих помещений, что путешественник любого возраста найдет чем заняться в любое время дня. Дети отлично проведут время с аниматорами в детской комнате. Их родители могут отправиться на йогу на солнечной палубе, дискотеку или игру в «Мафию». А старшее поколение - на концерт знаменитого гармониста, мастер-класс по каллиграфии или кинопоказ.

Есть и более камерные теплоходы. На них тоже есть развлекательная программа. Но они, как бутик-отели, подходят любителям уединенного, спокойного отдыха.

Двухместный двухкмнатный люкс на теплоходе «Н.А. Некрасов». Фото предоставлено гипермаркетом круизов «Инфофлот».

Забавный факт. Именно на камерных теплоходах чаще бывают каюты увеличенной площади. Даже двухкомнатные люксы. Например, на теплоходе средних размеров «Н.А. Некрасов», который путешествует по Золотому кольцу, площадь кают достигает 21 кв.м. Некоторое квартиры в Москве будут поменьше.

Морские лайнеры

Гиганты от 8 палуб до бесконечности (на самом деле самые большие из доступных россиянам - 22-палубный MSC World Europa, совершающий круизы по Италии и Испании).

Вид на морской лайнер с набережной. Фото предоставлено гипермаркетом круизов «Инфофлот».

Почему они такие большие?

Ну, это выгодно. В первую очередь путешественникам. Ведь морские пейзажи - завораживающие, но довольно однообразные. Смотреть все тот же бескрайние морской пейзаж три-четыре-пять дней подряд может надоесть. Поэтому лайнеры строят, как гигантские развлекательные центры. Тут есть буквально все, что можно нафантазировать и еще немножко.

Например, на лайнере Astoria Grande, который ходит в любимые Турцию и Египет прямо из Сочи, есть двухэтажный театр. И здесь каждый вечер идут постановки. Требуется шоппинг? — Для вас на борту магазины Duty Free. Вы не мыслите отдых без ресторанов и баров? — Добро пожаловать, их тут множество. Например, на лайнере MSC Orchestra 5* 15 ресторанов и баров, в которых можно попробовать кухни практически всего мира, пока вы, без всякой визы или ПЦР путешествуете в Арабские эмираты, Саудовскую Аравию, Оман, Иорданию, Катар или в нежно любимые Турецкую ривьеру и Египет.

На круизном лайнере. Фото предоставлено гипермаркетом круизов «Инфофлот».

SPA-комплексы, площадки для большого тенниса, джакузи и даже виртуальные симуляторы гонок и авиаперелетов… на морских лайнерах вы можете найти развлечение себе по вкусу абсолютно для каждого члена семьи в любой момент своего отдыха.

Необычные суда

Теплоход «Н.В. Гоголь». Фото предоставлено гипермаркетом круизов «Инфофлот».

Если вы - любитель романтики и истории, читатель Чехова, можно прокатиться на теплоходе 1911 года выпуска по крошечным рекам русского Севера. «Н.В. Гоголь» сохранил исторический облик и атмосферные интерьеры. Витражи, панно из мореного дерева, витые, кованые элементы отделки в стиле «модерн» – все погружает в атмосферу круиза, как роскошного отдыха начала прошлого века.

Отпуск на яхте. Фото предоставлено гипермаркетом круизов «Инфофлот».

Требуется морская романтика? Представляли себя в детстве пиратом или отважным капитаном? Что ж, можно свистать всех в круиз по следам ликийской цивилизации, на огромной парусной яхте «Гранд Адмирал». Это трехмачтовое судно длиной 67 метров, полностью из тика, было построено в Турции в 2006 году и до сих пор считается самой крупной яхтой, созданной в этой стране. Высота мачт достигает 30 метров. И да, она ходит под парусами. Правда, вам их ставить и прокладывать курс не придется. Да и на случай штиля есть чит-код - моторы. Так что на место вы в любом случае прибудете в срок. Можно выдохнуть, выбросить все проблемы за борт и наслаждаться атмосферой морской романтики. В этом вам помогут винтажные элементы декора, иллюминаторы, дерево, медь и латунь.

Обо всем остальном позаботится команда. Ведь хотя «Гранд Адмирал» трехмачтовая парусная яхта по форме, по содержанию - это настоящее круизное судно, где все включено.

Душа требует порыва, скорости, диких мест? Вам «Бирюса».

Нерпа. Байкал. Фото предоставлено гипермаркетом круизов «Инфофлот».

Это не то, что вы подумали, а судно на воздушной подушке. Оно носится по Байкалу и летом и зимой на скорости до 50 км. в час, перелетает льдины и камни. При этом внутри или на палубе пассажиры вообще не ощущают препятствий, ведь высота воздушной подушки составляет 0,9 м. Так что круиз на «Бирюсе» - это настоящий иммерсивный тур по самым ярким достопримечательностям Байкала, куда не добраться иначе. Правда, в салоне этого судна можно только сидеть. Ночуют путешественники в гостиницах по маршруту (размещение входит в стоимость). А еду подают к вашему месту, как в самолете.

Как же сделать выбор во всем этом многообразии?

Фото: Дмитриева Юлия.

Гипермаркет круизов «Инфофлот» собрал на своем сайте подробные планы и описания каждого теплохода. Их можно найти в разделе «все теплоходы». Каждый рассказ о судне сопровождается множеством фотографий и картой палуб. Здесь вы можете детально изучить все общественные зоны: узнать о наличии кафе, ресторанов, театров, концертных холлов, детских клубов. Также на сайте представлена информация обо всех типах кают, которые можно выбрать для своего потрясающего путешествия.

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