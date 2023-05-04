Власти Ленобласти запретили полеты дронов и усилили охрану объектов энергетики

В Ленобласти запретили полеты дронов и усилили охрану объектов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Наступление первомая в Ленинградской области запомнилось подрывом линии электропередач на территории Сусанинского поселения Гатчинского района. Из-за произошедшего возбудили уголовные дела о незаконном обороте взрывных устройств и диверсии. Кроме того, 3 мая в регионе провели совещание оперативного штаба с руководителями силовых структур. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор региона Александр Дрозденко.

– Усилили охрану коммунальных и энергетических объектов. Установили дополнительные электронные средства безопасности: датчики движения, вибрации, видеокамеры, – сообщил глава Ленобласти.

Александр Дрозденко также добавил, что программа 9 мая состоится по графику во всех районных центрах Ленобласти. Но в небольших населенных пунктах решили ограничиться возложением цветов к памятникам, захоронениям и торжественно-траурными митингами. Все меры обеспечения безопасности к празднику уже согласованы.

Использовать дроны запретили на всей территории Ленобласти. Фото: Олег ЗОЛОТО

Кстати, губернатор региона также уточнил, что использовать дроны теперь нельзя на всей территории Ленобласти. Исключением станут лишь беспилотники, перемещающиеся в небе по специальному разрешению, чтобы обеспечить безопасность транспортных путей, линий электропередач, нефте- и газопроводов, объектов водоснабжения и водоотведения, а также обнаружить лесные пожары. Владельцам, ответственным за эксплуатацию этих летательных аппаратов, нужно будет в обязательном порядке указывать цель, место и время работы устройства.

Кроме того, в регионе ближайшее время планирует обеспечить подразделения МВД и Росгвардии РЭБ специальным оборудованием для принудительной посадки беспилотников, выполняющих несогласованные полеты.