«Это дикость и осквернение»: Вдова Михаила Горшенева написала заявление в полицию на девушку за голую фотосессию на могиле солиста «Короля и Шута»

Вдова Михаила Горшенева написала заявление в полицию на девушку за голую фотосессию на могиле солиста «Короля и Шута» Фото: Артем КИЛЬКИН

Вдова солиста группы "Король и Шут" Михаила Горшенева Ольга оказалась шокирована поступком фанатки ее мужа, которая устроила голую фотосессию на могиле музыканта. Барышня проникла ночью на Богословское кладбище и сфотографировалась на фоне памятника Горшку в одних трусах. На эту выходку резко отреагировали поклонники творчества группы, а Ольга Горшенева обратилась в полицию с заявлением. Об этом она рассказала журналисту spb.kp.ru во время беседы.

- За 10 лет такое я вижу в первый раз. Такие вещи. Я написала заявление в полицию и попросила разобраться по этому делу. Я считаю, это осквернение. Пусть дальше буква закона разбирается. Девочку нужно наказать, - считает Ольга.

Девушка проникла ночью на кладбище и обнажила трусы Фото: СОЦСЕТИ

Жена Михаила добавила, что не хочет придавать огласке эту историю, однако считает, что оставлять ее нельзя и здесь важно разобраться, и понять, с какой целью девушка сделала такой экстравагантный поступок.

Ольга рассказала, что узнала об этой истории от фанатов, которые прислали ей петицию с требованием привлечь девушку к уголовной отвественности.

- Пока рано говорить, будет ли уголовное дело. Я в огромном недоумении. За 10 лет со дня смерти Миши ни разу такого инцидента не было. Когда девочка с голым задом стоит там. Дикость вообще. Не к тому человеку пошла пиариться, у нее не получится ничего, - добавила Ольга.