Звезду «Морских дьяволов» Снежану Прудько экстренно госпитализировали со спектакля после потери сознания на сцене театра «Лицедеи»

Актриса Снежана Прудько получила сотрясение мозга из-за падения на сцене. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жизнь актеров лишь отдаленно напоминает рай: всемирная известность и заоблачные гонорары. Но на деле, планы и гастрольный график может нарушить внезапное переутомление. Так, звезду известного российского сериала «Морские дьяволы» Снежану Прудько вечером 4 мая экстренно госпитализировали в одну из больниц Северной столицы. Об этом spb.kp.ru сообщил источник в стенах театра.

– Врачи осмотрели Снежану, но в больнице будут обследовать еще раз. Держим за нее кулачки, – рассказал spb.kp.ru источник.

Как стало известно, актриса потеряла сознание во время спектакля «Светка» в петербургском театре «Лицедеи». Со сцены девушку забрали фельдшера скорой помощи. У служительницы искусства диагностировали сотрясение мозга. Получила она его, предположительно, из-за падения.

Напомним, что Прудько играет главную роль в драматической постановке «Светка», режиссером которой является Роман Ковалев. Сюжет спектакля очень напоминает небезызвестную комедию «Один дома»: предоставленный сам себе ребенок в новогоднюю ночь хулиганит, пытается найти спрятанные подарки и примеряет взрослую мамину одежду. На сцене Снежана преображается в клоунессу Светку и несет зрителя сквозь судьбу своей героини, заставляя вспомнить детство и задуматься о семейных ценностях. Следующий спектакль назначен на 14 мая, но состоится ли он, пока не известно. Кроме пострадавшей в сегодняшней игре актрисы, в спектакле также играют Виктория Чуйко, Юрий Мунтян, Наталья Кейхель, Никита Зинатулин и Алексей Воробьев.

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