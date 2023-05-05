Первое уголовное дело возбудили на организаторов экскурсий по крышам Петербурга Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге полиция возбудила первое уголовное дело против руферов, которые организовывали экскурсии по крышам в центре города. Причиной для этого стали итоги рейда, которые провели сотрудники полиции накануне, походив на подобные экскурсии и проверив организацию безопасности для клиентов. Об этом 5 мая 2023 года рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- По итогам рейда в полицию были доставлены около 20 экскурсоводов по крышам, на которых составили административные дела за незаконную деятельность. Кроме того, в ходе рейда полицейские установили, что данная экскурсионная деятельность совершено не обеспечивает безопасность участников экскурсий. В связи с этим материалы полицейской проверки были направлены в следственные органы для принятия решения о возбуждении уголовного дела, - рассказали в полиции.

На данный момент на организаторов этих экскурсий возбуждены уголовные дела. Полиция продолжает мероприятия по поиску организаторов данного нелегального бизнеса.