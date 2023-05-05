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Происшествия5 мая 2023 6:48

Уголовное дело возбудили на организаторов экскурсий по крышам Петербурга

Ранее к административной отвественности были привлечены около 20 человек
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Первое уголовное дело возбудили на организаторов экскурсий по крышам Петербурга

Первое уголовное дело возбудили на организаторов экскурсий по крышам Петербурга

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге полиция возбудила первое уголовное дело против руферов, которые организовывали экскурсии по крышам в центре города. Причиной для этого стали итоги рейда, которые провели сотрудники полиции накануне, походив на подобные экскурсии и проверив организацию безопасности для клиентов. Об этом 5 мая 2023 года рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- По итогам рейда в полицию были доставлены около 20 экскурсоводов по крышам, на которых составили административные дела за незаконную деятельность. Кроме того, в ходе рейда полицейские установили, что данная экскурсионная деятельность совершено не обеспечивает безопасность участников экскурсий. В связи с этим материалы полицейской проверки были направлены в следственные органы для принятия решения о возбуждении уголовного дела, - рассказали в полиции.

На данный момент на организаторов этих экскурсий возбуждены уголовные дела. Полиция продолжает мероприятия по поиску организаторов данного нелегального бизнеса.

ЧППроисшествия: ЧП