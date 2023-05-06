Двери Малого драмтеатра опечатали из-за решения Роспотребнадзора после отмены спектаклей с Данилой Козловским

Спектакли отменены до 12 мая включительно. Фото: Яндекс.Карты

Малый драматический театр в Петербурге уходит в вынужденный отпуск. Администрация Театра Европы, расположенного на улице Рубинштейна, сделала официальное заявление после новостей о том, что двери учреждения опечатаны. Бумажная пломба с печатями Роспотребнадзора появилась на входе в театр в 23:00 в пятницу, 5 мая.

Как сообщается на официальном сайте театра, его деятельность временно приостановлена в связи с решением петербургского управления Роспотребнадзора.

- На основании Протокола №78-01-05/19-0305-2023 от 5 мая деятельность нашего Театра временно приостановлена, - написала администрация.

Конкретные причины визита ведомства и повод для закрытия в театре, однако, не уточнили.

Приостановка работы логично потянула за собой отмену спектаклей: все постановки, заявленные в афише с 6 по 12 мая включительно, не состоятся. Увидеть не получится «Повелителя мух», «Братьев Карамазовых», «Варшавскую мелодию», «Шоколадного солдатика» и еще три спектакля.

В театре заверили, что зрители смогут вернуть за них деньги там, где приобретали билеты. Кассы театра закрытие не коснется, она будет работать ежедневно с полудня до 19:00.