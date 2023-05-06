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НовостиОбщество6 мая 2023 7:00

Двери Малого драматического театра в Петербурге опечатал Роспотребнадзор

Бумажную пломбу на дверях повесили поздним вечером пятницы
Арина МИФТАХУТДИНОВА
Арина МИФТАХУТДИНОВА
Причины закрытия театра пока неизвестны. Фото: Яндекс.Карты

Причины закрытия театра пока неизвестны. Фото: Яндекс.Карты

Странные дела происходят в Академическом Малом драматическом театре, известном также как Театр Европы. Поздним вечером пятницы, 5 мая, его двери оказались опечатаны. Как сообщали петербургские СМИ, на бумажной пломбе стояла печать Роспотребнадзора.

- Опечатано 05.05.23 в 23 часа 00 минут, - гласит надпись на бумажке, сопровождаемая двумя печатями.

К утру официальные объявления по поводу закрытия театра не появились ни на сайте МДТ, ни на сайте Роспотребнадзора. Словом, причины проверки и опечатывания дверей пока неизвестны.

Ранее Театр Европы сообщал о переносе двух спектаклей, в которых задействован актер Данила Козловский. Постановку «Гамлет», намеченную на 20 и 21 апреля, перенесли на 20 и 21 мая. Опять же причины, по которым сдвинулся график показа спектаклей с Козловским, остался неизвестным. В театре даже выразили надежду на то, что постановки вообще состоятся.