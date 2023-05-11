Комтранс объяснил, почему срочно потребовалось закрыть станцию метро «Пионерская»

Провести все работы планируется за два месяца. Фото: Артем КИЛЬКИН

Жизнь жителей Приморского района Петербурга скоро немного усложнится. К закрытию готовится станция метро «Пионерская», которая с марта и без того работает с ограничениями. В конце июня станция Московско-Петроградской ветки станет совсем недоступной для входа и выхода. Неприятную новость Spb.kp.ru подтвердили в городском комитете по транспорту.

- Закрыть станцию планируется в конце июня на краткосрочный период – не более двух месяцев. В период самого низкого пассажиропотока, - пояснили «Комсомолке» в ведомстве.

Как выяснилось, в ходе текущего капремонта специалисты нашли серьезные дефекты, которые невозможно ликвидировать без закрытия станции. Словом, совмещать ремонт с обычной, хоть и ограниченной работой «Пионерской», не вышло. Но работы обещают провести быстро – за два месяца, не больше.

Какие автобусы, троллейбусы и трамваи подхватят пассажиров «Пионерской» на время ее закрытия, пока неизвестно. В комитете заверили, что схему работы наземного транспорта уже разработали, ее обнародуют чуть позже. Пока петербуржцы точно смогут рассчитывать на новый автобусный маршрут, который ввели совсем недавно. Автобус №221 будет ездить от «Пионерской» до Северного кладбища, заезжая к станции «Комендантский проспект», новостройкам на Парашютной улице и в Парголово.

«Пионерская» станет третьей полностью закрытой станцией – ранее на ремонт и реконструкцию ушли «Чернышевская» и «Ладожская».