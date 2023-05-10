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НовостиОбщество10 мая 2023 16:33

Станцию метро «Пионерская» закроют на ремонт в Петербурге

Ограничения продлятся не более двух месяцев.
Элеонора КУРЮМОВА
«Пионерскую» закроют на два месяца.

«Пионерскую» закроют на два месяца.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Еще одну станцию метро отремонтируют в Петербурге в 2023 году. В этот раз на приблизительно два месяца закроют «Пионерскую». Начать работы планируют совсем скоро – в июне. Информацию об этом подтвердили 10 мая в пресс-службе комитета по транспорту Северной столицы.

– На данный момент уже подготовили схему перевозок пассажиров наземным общественным транспортом. Опубликуем ее 11 мая, – уточнили в пресс-службе.

К слову, «Пионерская» станет третьей станцией, отправленной на ремонт. Кроме того, реставрируют в городе на Неве на оранжевой ветке «Ладожскую», а на красной линии метрополитена – «Чернышевскую».

Ранее spb.kp.ru писала, что станцию метро «Выборгская» в Северной столице закрыли на вход утром 10 мая. Как стало известно, пассажиров попросили воспользоваться другими станциями из-за ремонта в вестибюле подземки.