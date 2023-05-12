«У нас с тобой неземная любовь»: Жених сделал предложение невесте на высоте 11 тысяч метров в самолете «Москва – Петербург»

Инженер из Смоленска сделал предложение девушке во время полета в Петербург. Фото: предоставлено "КП"

Молодожены из Смоленска Сергей Братищев и Елена Ковалева теперь на своем опыте знают, что значит быть на седьмом небе от счастья. Буквально. Пара летела в обычном пассажирском самолете в Петербург, и примерно на высоте в 11 тысяч метров 28-летний инженер неожиданно сделал своей возлюбленной предложение руки и сердца. На фоне играл саксофонист, а в руках у будущего жениха появились букет и обручальное кольцо. О том, как это было, spb.kp.ru рассказали сами виновники торжества.

«Трясся и сидел с холодными ладошками»

Новоиспеченной невесте Елене 35 лет. Она закончила авиашколу, но по специальности не работала – ушла в турагентство. С тех пор летает на самолете чаще, чем ездит в автобусе. В один из таких рейсов она отправила Сергея. Он был ее клиентом.

Елена призналась, что ей было не принципиально выходить замуж - лишь бы любимый был рядом. Но после такого сюрприза от Сергея она искренне захотела узаконить отношения с ним. Фото: предоставлено "КП"

- Подружились в соцсетях, но его предложения сходить выпить кофе я отвергала. А 1 января 2023 года увидела на его страничке фотографию, где он стоит весь в крови. Оказалось, на новогодней вечеринке в его голову прилетела пепельница. А он улыбался во все 32 зуба. Я переживала, спросила, все ли с ним в порядке. Через три дня он послал мне огромный букет цветов в отель в Турции, где я отмечала день рождения. И все закрутилось. На первом свидании мы уже выбирали мне форму кольца, а он предлагал в следующий раз встретиться в ЗАГСе, - улыбаясь, вспоминает историю знакомства Елена.

Спустя четыре месяца романтики пара полетела в Северную столицу на майские выходные. Несмотря на череду подозрительных странностей в самолете, Елена не подозревала о сюрпризе от Сергея.

- Во-первых, Сережа сидел с холодными и потными ладошкам. Его потряхивало. Хотя раньше всегда летал без проблем, - вспоминает Елена. – Во-вторых, он постоянно бегал в переднюю часть самолета. Оправдывался, что ему плохо, крутит живот. А когда возвращался, придумывал отмазки в духе: «Там в туалет огромная очередь». В-третьих, когда внезапно начал играть саксофонист, я все еще не догадывалась о том, что происходит. Как и все, удивилась, достала камеру и стала снимать. А потом слышу объявление по громкой связи от бортпроводницы: «Елена, пройдите вперед. Вас ждет ваш спутник Сергей». Я подумала, что с ним что-то случилось. Подхожу. А он стоит с букетом. И кольцо держит.

Счастливая пара сразу после помолвки в самолете. Фото: предоставлено "КП"

Сюрприз влетел в копеечку

- Вообще-то, в самолете я убегал от Лены, потому что искал запасной выход, но деваться уже некуда было, - отшучивается Сергей.

Приятно шокированная Елена сказала жениху «да». Все пассажиры вокруг аплодировали паре. Трясущимися руками Сергей надел кольцо на ее безымянный палец, после чего радостные молодожены пошли на свои места обсуждать, что вообще произошло.

- Все вокруг воодушевились. Кто-то стал медленный танец танцевать. Некоторые проходили мимо нас и поздравили. У кого-то на глазах слезы. В общем, что-то незабываемое случилось. Как сказал Сережа: «У нас с тобой неземная любовь. Поэтому на небесах я тебе делаю предложение», - умиляется Елена.

Молодожены уже определились с датой свадьбы. Фото: предоставлено "КП"

Сам жених, к слову, держит втайне детали подготовки к предложению. Но хлопоты эти были затратные.

- Стоимость сюрприза не скажу. Отмечу только, что лишь одна авиакомпания поддержала мою инициативу и помогла все организовать. Правда, любимые пионы вовремя не доставили к борту. Но их экстренно заменили на другой букет, - делится жених.

После приземления борта пара провела пару выходных в Петербурге вместе с лучшими друзьями. Там они определились с датой бракосочетания в ЗАГСе – 28 июля. Над медовым месяцем они пока думают. Учитывая любовь жениха к сюрпризам, он может быть даже под водой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Сказала «да» от неожиданности»: петербуржец подарил возлюбленной помолвочное кольцо на стадионе во время футбольного матча «Зенит» - «Локомотив»

Влюблённый сделал предложение руки и сердца на глазах у десятков тысяч болельщиков (подробности)

Авиация сближает: в Пулково диспетчер сделал предложение возлюбленной на взлетке

Это уже не первая история любви, которая счастливо заканчивается в главной воздушной гавани Петербурга (подробности)