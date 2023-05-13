«Увел у меня жену, а я на него пожаловался»: Мужчина рассказал, зачем настоятель храма из Петербурга пытался похитить его и жестоко избить

Настоятеля храма в Петербурге отправили под домашний арест за попытку похищения человека / Фото: Личная страница героя / Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Священника, который пытался организовать похищение мужчины в Санкт-Петербурге, отправили под домашний арест. 34-летний настоятель храма Иерофея проведет дома по 11 июля 2023 года, пока ведется расследование по уголовному делу. Журналист spb.kp.ru узнала, что стало причиной такого поведения священнослужителя. Оказалось, что все крутится вокруг любовной истории. Об этом изданию рассказал 41-летний Михаил (имя изменено, прим.ред.), который должен был стать жертвой похищения. В январе этого года он официально развелся с женой.

- Развод длился со скандалом с апреля прошлого года. 10 января мы официально развелись. Жена ушла к священнику и он начал с ней жить. Я написал об этом на него в Епархию, а он решил со мной вот так поступить, - рассказал Михаил.

В Санкт-Петербургской метрополии Русской Православной Церкви началась проверка по заявлению мужчины и должна была скоро закончиться. Но священник не стал дожидаться итога, а решил устроить покушение на бывшего супруга своей возлюбленной. Для этого он нашел каких-то людей и обещал им 60 тысяч рублей за похищение и побои. Благо, информация о заказе попала в полицию и оперативники, представившись исполнителями похищения, задержали настоятеля храма, когда он передавал им деньги.