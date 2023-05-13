Поющие бразильцы, заводила-Семак и автографы от звезд: Футболисты «Зенита» устроили автопробег по Петербургу, празднуя победу в чемпионате России

Лучшие фото и видео с «золотого» автопробега «Зенита» по Петербургу. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Зенит» отправился в полуторачасовой пробег по центру Петербурга, чтобы отпраздновать чемпионство вместе с обычными горожанами. Фотокорреспондент spb.kp.ru пустилась в бега за автобусом сине-бело-голубых и сняла весь спектр эмоций футбольной части города в праздничный день.

Клаудиньо - один из главных героев "Зенита" этого сезона. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Напомним, «Зенит» оформил чемпионство еще в прошлом матче со «Спартаком», но тогда руководство Российской Премьер-лиги не наградило клуб золотыми медалями и кубком. Было решено сделать это после домашнего матча с «Краснодаром». Стадион тоже был битком. А сам матч закончился со счетом 2:2, зенитовцы сравняли на последних минутах и не омрачили праздник.

Автобус проехал по главным историческим местам Петербурга. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Спустя час празднования в раздевалке, футболисты отмылись от шампанского и золотых блесток и сели в автобус. Колонна с диджеем, группой поддержки из девушек-красавиц, байкеров, фанатов «Зенита» и самих спортсменов двинулась в путь. Первой остановкой стал Медный всадник, где столпилась тысяча болельщиков, прохожих и туристов.

Перед чемпионским автобусом ехал кадиллак с красавицами из группы поддержки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Хоп, давай-давай! – заводили толпу зенитовцы с громкоговорителем.

Зенитовцы от души накричались. И только самые уставшие не выходили на второй этаж автобуса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По-русски заговорили даже бразильцы, запевшие легендарные песни в честь клуба. В это время и дети, и взрослые подпевали им и снимали всю радость на видео. Без подарков фанаты не остались – игроки то и дело выбрасывали в толпу футболки и другие сувениры. Временами прохожих даже обливали «золотым» шампанским. Против никто ничего не имел.

Болельщики соревновались нарядами на встрече с чемпионами. Но уделала всех такса! Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В какой-то момент парень из толпы кинул в автобус «Зенита»… свой паспорт. Футболисты не растерялись и исписали парочку страниц документа своими автографами. Последним был защитник Дмитрий Чистяков, который кинул паспорт его обладателю. Тот был в восторге.

Семак в этот раз был настоящим заводилой. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Примерно в таком же темпе и с таким же интерактивом зенитовцы останавливались у Гостиного двора, Дворцового моста, стрелки Васильевского острова. И везде их ждали восторженные поклонники. Сами спортсмены в этот момент ели, пили, плясали и пели, а также звонили своим родным по видеосвязи и показывали атмосферу вокруг.

Фанаты встречали сине-бело-голубых криками и песнями. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Но самая огненная встреча (в прямом смысле этого слова) состоялась у Петропавловской крепости, где зенитовцев поджидали активные болельщики с виража. Они зажгли красные файеры и все пространство вмиг стало заревом. Даже скромный главный тренер Сергей Семак взял в руки кубок и заводил толпу.

Футбол объединяет разные поколения. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Но все хорошее когда-нибудь заканчивается. К 21:30 автобус с вымотанными чемпионами отправился в неизвестном направлении, вдаль от фанатов. Поговаривают, на большую вечеринку в ресторане.

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