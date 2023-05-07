Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиСпорт7 мая 2023 19:03

Лыжница Степанова опубликовала обнаженное фото в честь чемпионства «Зенита»

Вероника является болельщицей сине-бело-голубых
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Лыжница Степанова поздравила "Зенит" с чемпионством пикантным фото. Фото: t.me/NikaStepp01

Лыжница Степанова поздравила "Зенит" с чемпионством пикантным фото. Фото: t.me/NikaStepp01

Известная российская лыжница Вероника Степанова разделась и сделала обнаженное фото в честь пятого подряд чемпионства «Зенита» в Российской Премьер-лиге. Пикантный снимок опубликован в Telegram-канале 22-летней золотой медалистки Олимпиады. Оказалось, что Степанова давняя поклонница сине-бело-голубых. Она пристально следила за матчем против «Спартака», в котором петербуржцы одержали волевую победу со счетом 3:2 и досрочно выиграли кубок.

Оригинальное поздравление? Фото: t.me/NikaStepp01

Оригинальное поздравление? Фото: t.me/NikaStepp01

- Мы с тобой, «Зенит», мы с тобой! – коротко написала Степанова и выложила фото, на котором она стоит спиной к камере полностью раздетая по пояс и держит футболку «Зенита» со своим именем.

И лыжные, и футбольные болельщики ожидаемо удивились сюрпризу от Степановой. Ей поставили кучу лайков и «горячих» реакций.