Лыжница Степанова опубликовала обнаженное фото в честь чемпионства «Зенита»

Лыжница Степанова поздравила "Зенит" с чемпионством пикантным фото. Фото: t.me/NikaStepp01

Известная российская лыжница Вероника Степанова разделась и сделала обнаженное фото в честь пятого подряд чемпионства «Зенита» в Российской Премьер-лиге. Пикантный снимок опубликован в Telegram-канале 22-летней золотой медалистки Олимпиады. Оказалось, что Степанова давняя поклонница сине-бело-голубых. Она пристально следила за матчем против «Спартака», в котором петербуржцы одержали волевую победу со счетом 3:2 и досрочно выиграли кубок.

Оригинальное поздравление? Фото: t.me/NikaStepp01

- Мы с тобой, «Зенит», мы с тобой! – коротко написала Степанова и выложила фото, на котором она стоит спиной к камере полностью раздетая по пояс и держит футболку «Зенита» со своим именем.

И лыжные, и футбольные болельщики ожидаемо удивились сюрпризу от Степановой. Ей поставили кучу лайков и «горячих» реакций.