Гидравлические испытания на теплосетях стартуют в Петербурге 15 мая

Гидравлические испытания на тепловых сетях в Петербурге стартуют 15 мая Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге стало достаточно тепло для того, чтобы отключить отопление. А это значит, что за отопительным сезоном следует сезон гидравлических испытаний на тепловых сетях. В Смольном сообщили, что проверки стартуют с 15 мая 2023 года. Это необходимо, чтобы проверить все трубы и системы на прочность и провести ремонт до начала нового сезона отопления.

- На коммуникациях ГУП «ТЭК СПб» и ООО «Петербургтеплоэнерго» испытания начнутся 15 мая, АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» - 17 мая, ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО» - 24 мая, - уточнили в городской администрации.

За этот период планируется провести 696 испытаний. Каждая тепловая компания будет отвечать за свои участки. Напомним, что при проведении испытаний в домах будут отключать подачу горячей воды до двух недель. Узнать точные сроки и график отключения воды можно по ссылке.

Во время испытаний температура воды в трубах будет достигать 40 градусов. При обнаружении любых признаков повреждения коммуникаций необходимо сообщать по телефонам 112 или 004.