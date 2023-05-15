Первый в Санкт-Петербурге Digital Форум прошел в Университете промышленных технологий и дизайна. Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

В Санкт-Петербургском государственном университете промышленных технологий и дизайна прошел Digital Форум, посвященный технологиям в креативных индустриях, интеграции в экономику метавселенных, NFT, цифровой моде, 3D-моделированию и печати, нейросетям и оценке современной ситуации в торговом ритейле. Форум запущен СПбГУПТД впервые в рамках программы Минобрнауки России «Приоритет 2030» (нацпроект «Наука и университеты»).

На площадке Лаборатории виртуальной моды и цифрового дизайна СПбГУПТД проходили мастер-классы по технологическим направлениям, выступления спикеров и представителей брендов, осваивающих сферу FashionTech, выставка digitalдизайна, презентация нового пространства в метавселенной, созданного студентами СПбГУПТД, специалисты вуза совместно с партнерами демонстрировали реальные возможности нейросетей, крипто и иммерсивных технологий.

Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

«Для нас Форум становится важной площадкой для внедрения новых цифровых продуктов в сфере креативных индустрий и индустрии моды, в частности. Мы используем ее в нескольких целях. Первое - это принятие новых технологий. Человек так устроен, что пока не увидит или не потрогает, не поверит, и это большая проблема для цифровых продуктов, разработкой которых занимаются студенты нашего университета. Вторая цель - это вовлечение различных субъектов в новые рынки, формирующиеся на новых цифровых продуктах. Так, в рамках форума, нам удалось заинтересовать несколько крупных финансовых организаций, которые рассматривают возможность выступить инвесторами и заказчиками проектов. Нам важно увеличивать количество партнеров из числа компаний, вовлекать заинтересованных в проектную и предпринимательскую деятельность, создавать новые команды. Третья цель - это рекрутинг компетенций, которых нет у нас, и эта цель одна из ключевых. Сейчас мы занимаем выгодную, но тяжёлую и ответственную позицию лидера по разработке некоторый типов цифровых продуктов. Удерживать лидирующие позиции можно только с сильной командой и партнерами», - рассказал исполнительный директор проектного офиса «Приоритет 2030» в СПбГУПТД Максим Ермачков.

Проходя по локациям форума, можно было заметить, как печатается настоящая одежда, люди в очках виртуальной реальности занимаются созданием нового пространства с помощью цифровых кистей, а кто-то примеряет на себя вещи, которые невозможно потрогать и ощутить на себе, потому что их еще не существует в реальном мире. Сегодня Университет промышленных технологий и дизайна является единственным вузом России, где создаются цифровые продукты с помощью технологии виртуальной примерки, воплощается в цифровую жизнь виртуальная одежда, развивается цифровое конструирование, создается контент и объекты для метавселенных и сферыNFT.В связи с этим вузу удалось собрать на Форуме ведущих экспертов и партнеров из области креативных индустрий.

Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

Дизайнер, художник, креатор Сергей Саватеев:

- Наши специалисты традиционно создают цифровые продукты очень высокого уровня. Но, убежден, что только цифрового контента не достаточного. На сегодня заметен сильный отрыв креативных идей в цифровом исполнении от реальных возможностей производств. Подобные форумы могут стать мостами между разными профессиями. Показать необходимость разработки новых кросс- индустриальных платформ для совместной работы по разработке новых технологий и материалов, проведения исследований, и созданию разнообразных доступных продуктов.

Продюсер креативных проектов Артём Нураев:

- Хотел бы отметить главное - это активный интерес молодых креаторов к современным технологиям и желанию их использовать в своих проектах. На форуме была создана атмосфера легкого погружения в самые передовые сферы: NFT, метавселенные, виртуальная реальность, 3D печать. У экспертов получилось донести на первый взгляд сложные темы очень простым и понятным языком и на практике показать, как именно пользоваться этими инструментами. Я уверен, форум послужил толчком, стимулом вхождения в новый цифровой мир для начинающих творцов.

Бренд-пилот, консультант по системному продвижению Анна Рымарева:

- Сегодня мы наблюдаем нарастающую гибридизацию реального и цифрового миров. И мы сами -первое в истории человечества праздное поколение, живущего в условиях материального изобилия. Вещи перестают быть объектом желаний, материальные стимулы теряют силу - ценность приобретают эмоции и информация. В этих условиях бренды превращаются в медиа-платформы, а правила конкуренции за сердца и кошельки аудитории серьезно меняются. Отрефлексировать эти перемены и наметить векторы работы - вот какими видятся задачи Форума.