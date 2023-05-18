Когда устала и хочешь в отпуск. Фото предоставлено гипермаркетом круизов «Инфофлот».

Праздники уже закончились, а отпуск еще и не думает наступать? Знакомая ситуация. Часто бывает, что отпуск просто не получается себе позволить.

Что делать, чтобы перезагрузиться?

Можно смотреть сериалы или гулять по городу, отбиваясь от миллиона домашних задач. А можно внять советам психологов и провести выходные, как настоящий отпуск: устроить себе полный релакс с перезагрузкой.

Для этого часто выбирают круизы выходного дня.

Почему так? Редакция «Комсомольской правды» расспросила экспертов гипермаркета круизов «Инфофлот».

Удобный формат

Отпуск себе позволить получается не всегда, а вот выходные есть у каждого.

Круизы на два-три дня помогают провести эти дни так, чтобы полностью перезагрузиться. На воде, в атмосфере «все включено», да еще и с посещением разных интересных мест и экскурсий.

На солнечной палубе. Фото предоставлено гипермаркетом круизов «Инфофлот».

Каждая минута - отдых

Два-три дня - это, как ни крути, совсем немного. Круизы выходного дня позволяют использовать каждую минуту этих дней с пользой. То есть для отдыха.

Они отправляются из вашего города и возвращаются туда же (если вы живете в городе на судоходной реке). В Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Ростове-на-Дону, Перми, Ярославле или Волгограде вам достаточно доехать до речного вокзала. Никаких больше переездов.

Планирование за борт

Круиз выходного дня - это не просто полноценный отпуск. Это такой отпуск, в который вам не придется отпрашиваться у шефа, координировать графики и бесконечно договариваться с коллегами.

А еще в него спокойно можно взять и пойти. Вот прямо в ближайшие выходные. Вам даже не придется уезжать из страны, подбирать путевки, отели и трансферы. На сайте гипермаркета круизов «Инфофлот» вы всегда найдете несколько подходящих вариантов.

Освежающие впечатления

Ученые говорят: смена мест освежает. За круиз выходного дня можно увидеть до пяти интересных мест.

Например, из Москвы можно отправиться в гости к угличским князьям.

Из Санкт-Петербурга - пройти по Ладоге на легендарный Валаам, а потом всем показывать фото с павлинами и ананасами (да, в этом северном монастыре выращивают ананасы).

Павлины живут в садах Валаамского монастыря. Фото предоставлено гипермаркетом круизов «Инфофлот».

Из Казани - на тот самый остров-град Свияжск. Некоторые искусствоведы считают, что именно он вдохновил Пушкина на образ острова Буяна, где жил царь Салтан.

Из Нижнего Новгорода легко дойти по реке, повидать легендарный Макарьев, где шумела ярмарка, не уступавшая Экспо XIX века, как его видели во времена расцвета - с воды.

Что касается Перми, то здесь речной круиз уносит вас в заповедные предгорья Урала. Только представьте себе: два дня тишины вообще без звуков города, зато с первозданной природой вокруг.

Пермь. Предгорья Урала. Фото предоставлено гипермаркетом круизов «Инфофлот».

Да и экскурсии входят в программу круиза, так что искать, куда пойти или что посмотреть, тоже не придется. Зато точно будет, о чем рассказать друзьям и коллегам, да и лента в соцсетях оживится крутыми фото.

Активный отдых

Выходные в движении ваше кредо? А вы пробовали танцы на солнечной палубе теплохода, который идет по Волге? Или играть в мини-гольф прямо посреди Ладожского озера?

Любите культурный досуг?

Живая музыка - от классики и джаза до знаменитых гармонистов, лекции авторов проекта «Москва глазами инженера», маститых экскурсоводов или даже Зельфиры Трегуловой и Татьяной Толстой. Мастер-классы по акварели или каллиграфии - все это спокойно можно найти на борту теплохода.

Танцы на теплоходе. Фото предоставлено гипермаркетом круизов «Инфофлот».

Выходные со вкусом

Поиск ресторана или кафе на отдыхе - всегда та еще задача. Особенно, если хочется попробовать что-то новое. В круизах выходного дня эту задачу решают радикально: на каждом теплоходе есть рестораны, а трехразовое питание включено в стоимость.

Фото: Юлия Дмитриева.

Полный релакс

Вы, как настоящая звезда, любуетесь пятизвездочными видами с личного балкона или из шезлонга на солнечной палубе. В руках у вас - любимый напиток. В ушах - нежный шорох волн. В волосах - теплый ласковый ветерок. Недаром говорят, что отдых на воде отлично расслабляет. Особенно, если к этой воде не надо ехать, а все нужное приносят в каюту.

Если пейзажей не хватит для полного расслабления, можно отправиться на массаж, в хаммам, бассейн или соляную пещеру. Смотрите, что есть на вашем теплоходе.

Закат в круизе. Фото предоставлено гипермаркетом круизов «Инфофлот».

Кому подойдут круизы выходного дня?

Если до отпуска далеко, а вы чувствуете усталость.

Если вы - человек, который любит пробовать, перед тем как покупать полную версию.

За выходные вы получите тот самый отдых в формате «все включено» и поймете, подходят ли круизы именно вам.

Редакция «Комсомольской правды» предлагает вам следующий план побега:

1. Набираетесь решимости отдохнуть от всей души и провести выходные, как отпуск.

2. Всем, кто требует вашего немедленного внимания, с грустью сообщите, что до следующей недели вы отказываетесь сотрудничать с реальностью.

3. Отключите на телефоне все уведомления и освободите немного места в галерее - оно вам еще пригодится.

4. Заходите на «Инфофлот» и выбирайте в календаре даты своих выходных. Вуаля! У вас 5-10 вариантов приключений. Да еще и скидка 22%.

5. Поднимитесь на борт теплохода и расслабьтесь - ваш идеальный отпуск в формате «все включено» начался.

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