Прокуратура отменила уголовное дело на охранников, не пустивших главу СК Бастрыкина на намыв Васильевского острова

Следователи работают на намыве Васильевского острова, где была прекращена опасная стройка. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге продолжается расследование скандала из-за стройки на намыве Васильевского острова. Прокуратура отменила уголовное дело о нарушении правил охраны окружающей среды, но председатель СК России Александр Бастрыкин возбудил его заново.

- Сейчас следователи осматривают место, где ООО «Специализированный застройщик «ЛСР» начал строительство, - говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Петербургу.

Также ранее было возбуждено уголовное дело на сотрудников частной охранной организации, которые не пустили на стройку председателя СК Бастрыкина. Городская прокуратура отменила это постановление, но глава СК снова поручил возбудить дело.

- Уголовное дело было приостановлено, потому что в постановлении нет информации о том, какие именно действия вышли за пределы полномочий. Нет информации о нарушении закона, - сообщил источник spb.kp.ru.

По информации ряда городских СМИ дело Бастрыкина по нарушению охраны окружающей среды во время строительства отменили снова. Ситуацию прокомментировал застройщик.

- Официальной информацией по этому поводу в данный момент «Группа ЛСР» не располагает. Черпаем сведения из открытых источников и с большим уважением относимся к усилиям Следственного комитета РФ и всех других официальных сторон, направленным на установление истины. Со своей стороны продолжаем считать, что при реализации проекта в северной части Васильевского острова не было допущено инкриминируемых нарушений.

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