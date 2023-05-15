«Не спим ночами из-за грохота, дышим пылью»: Как жители Васильевского острова смогли убедить Бастрыкина поставить на паузу стройку ЖК на северном намыве

Почему жители Васильевского острова воюют с застройщиком северного намыва. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Песчаный монстр по соседству

Весной 2022 года градсовет Северной столицы согласовал концепцию застройки северного намыва. «За» высказались 19 участников, «против» - 11. Одна из причин таких споров в том, что в действующем генплане Петербурга эта земля считается «общественно-деловой зоной».

На мысу планировали построить пристани с понтонами, плавучие баржу и пляж, пригодные для развлекательных мероприятий. Фото: предоставлено КГА

После градсовета в «ЛСР» показали утвержденный эскиз северного намыва после 2025 года – на карте ровными рядами стоят многоэтажки на территории 162 га. Рядом шесть детсадов, три школы, а также больница. На рисунках много зелени, а рекреационные зоны – только на берегу, с узкими тропами и маленькими причалами. После одобрения градсовета и положительного заключения государственной экологической экспертизы в компании хлопнули по рукам и отправили на будущий намыв строителей с самосвалами песка. Планировалось, что работы растянутся до 2025 года, после чего «ЛСР» приступил бы к возведению новостроек. Первыми, кто ощутил на себе все прелести соседства со стройкой, стали местные жители.

А вот и одна из песчаных бурь на намыве. Фото: предоставлено "КП"

- Во-первых, в нас полетела вся грязь со стройки, - рассказала «КП» жительница Морской набережной Дина. – Начались песчаные бури. Ветер с залива гнал все это в дома старого фонда, песок был даже на подоконниках. На улице тоже не прогуляться. Во-вторых, стало невозможно спать из-за круглосуточного шума. Ну, и, в-третьих, намыв – это экологическая проблема. Прощай, наша корюшка. Прощайте, лебеди и нерпы.

Мутные воды

С весны 2022 года группа активистов ежемесячно писала жалобы на стройку в Росприроднадзор, СК и прокуратуру. Когда к результатам это не приводило, люди выходили на митинги, перекрывая дорогу самосвалам и тракторам. Но ситуация не менялась. Активисты пошли дальше: наняли адвоката, провели независимую экологическую экспертизу и оказались в суде.

Прогуляться на намыве, конечно, можно. Только кроме песка, пыли и техники там ничего нет. Постапокалипсис. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Госэкспертиза «ЛСР» была сделана Росприроднадзором Москвы, представители которого не пришли ни на одно судебной заседание, - подчеркнула активиста Марианна Гусева. – Хотя судебные эксперты СПБГУ приостановили проведение судебной экспертизы именно из-за отсутствия инженерных изысканий. Кроме этого у застройщика нет ни одной подписи чиновников, то есть работы ведутся без госконтроля.

Экологи из «Санкт-Петербургского общества естествоиспытателей», привлеченных активистами к судебному иску, однозначны в выводах – флора и фауна Невской губы быстро сгинет из-за токсических отложениях на дне.

С северного намыва видно южного "коллегу". Там вовсю строят жилые комплексы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Судя по спутниковой съемке в августе 2022 года, шлейф от песка под водой тянется на шесть километров от берега намыва. В нем гибнет все живое. Добавьте к этому, что на участках незаконно сбрасывают воду с грязными частицами грунта, - сетуют экологи.

Намыв на паузе

Пока суд да дело, в ноябре 2022 года на жалобы активистов обратили внимание в СК. Весной 2023-го следователи возбудили уголовное дело по факту экологических нарушений. Но это решение позже отменил надзирающий прокурор. Тогда в ход пошла тяжелая артиллерия. На стройку заглянул лично глава СК Александр Бастрыкин, приехавший в город на юридический форум. В одиночку и в штатском генерал юстиции прошел через шлагбаум, но бдительная охрана указала ему на выход. Через час на месте был уже ОМОН, после этого главе СК больше никто не перечил. Итог визита – два уголовных дела. Первое по факту застройки, второе – на сотрудников ЧОП.

На территорию стройки не попасть. Если вы не Александр Бастрыкин. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Работы на северном намыве влекут за собой угрозу возникновения тяжких последствий для окружающей среды. Кроме этого застройщика проверят на соблюдение требований миграционного законодательства. Что касается уголовного дела в отношении частной охранной организации, то его возбудили по факту превышения сотрудниками своих полномочий, - уточняют в пресс-службе СК России.

А в это время

«Проверки подтвердили законность проводимых работ»

На время судебно-экологической экспертизы все работы на намыве остановили. Как пояснили «КП-Петербург» в пресс-службе «ЛСР», к маю 2023 года строители успели выложить и укрепить более 40 процентов от общей площади песчаного грунта. В компании выгораживают и охранников, которые не дали пройти на стройку Бастрыкина. По их мнению, они поступили, согласно правилам: посторонних на территории быть не должно, а Бастрыкин был в штатском и о своем визите не предупреждал.

СК нашел экологические нарушения в работах по укреплению берега. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Мы не видим правовых оснований для возбуждения дела, - заявили «КП» в компании. – Нет доказательств совершения незаконных действий. Мы прошли многочисленные проверки, подтверждающие законность проводимых работ. Напомним, что перед началом работ проведены все необходимые этапы: разработка проект, общественные слушания и государственная экологическая экспертиза. Развитие указанной территории предусмотрено законом Петербурга – генеральным планом, а также проектом планировки и межевания территории.

Компетентно

Урбанист и блогер Аркадий Гершман: «Хуже, чем в Мурино»

- Из эскиза застройщиков сложно сделать выводы. Но уже ясно, что это будет очередное гетто. Со всех сторон или вода, или дорога. Еще хуже, чем ситуация в Мурино – там хотя бы есть метро и электричка. А тут может повториться ситуация, как на южном намыве – ни транспорта, ни дорог, ни социнфраструктуры.

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