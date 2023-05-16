Оздоровительные лагеря Ленобласти примут в 2023 году 107 тысяч детей

Для ребят откроются более 500 лагерей: дневных и круглосуточных. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Через две недели у школьников начнутся каникулы, и многие ребята точно проведут несколько недель в летних лагерях. Организации отдыха и оздоровления в Ленобласти активно готовятся к встрече с юными гостями. План в 2023 году большой – принять более 100 тысяч ребят.

В этом году на территории области будут работать аж 544 лагеря разной направленности, заявил на пресс-конференции в «Интерфаксе» первый замглавы областного комитета общего и профессионального образования Илья Голубев. Более 80 процентов из всех лагерей – 446 штук – откроются на базе школ в 17 муниципальных округах и городском округе Сосновый Бор. Словом, будут организациями дневного пребывания.

- Загородных лагерей круглосуточного пребывания будет 63, из них шесть – государственные лагеря Ленобласти, 12 – подведомственные Петербургу, семь – муниципальные, а остальные – частные ведомственные лагеря. Например, при заводе или каком-то учреждении, - рассказал Голубев.

Еще 24 организации из крупного списка – лагеря труда и отдыха. В них ребята смогут не только оздоровиться, но и пустить энергию в полезное русло и даже заработать деньги. Чаще всего детям предлагают благоустраивать территорию, заниматься цветами и озеленением, чинить одежду или помогать одиноким гражданам. Еще два лагеря дадут прочувствовать ребятам палаточную походную атмосферу.

Навещать сыновей и дочек в этом году можно - былые коронавирусные ограничения сняты. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

О готовности к летнему сезону лагеря еще не докладывали, но их подготовка к сменам находится под строгим контролем областных властей. Продолжают формироваться и программы лагерных смен – в зависимости от профиля лагеря для каждого будут писать особенные адресные программы. По словам Ильи Голубева, точно заработают смены для одаренных в искусстве и спорте детей. Не забыли лагеря и про летнюю кампанию для ребят из новых регионов РФ. Как минимум 200 детей из Енакиево примут областные организации в течение лета.

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ

Родителям чиновник посоветовал помнить о двух моментах. Прежде чем записывать чадо в лагерь, стоит проверить, есть ли он в реестре организаций отдыха и оздоровления. Если есть, значит работает легитимно и на совесть.

Кроме того, в Ленобласти действует мера соцподдержки – компенсация 70% от расчетной стоимости трехнедельной путевки в лагерь. Вне зависимости от суммы, потраченной на путевку, родителям вернут процент от нормативных 24 570 рублей. Для этого нужно наведаться в МФЦ с пакетом документов.

И еще одна заметка для переживающих родителей. По словам Голубева, навещать детей в этом году разрешат – былые коронавирусные ограничения сняты. Также не стоит беспокоиться о питании для ребенка с аллергией или каким-то заболеванием: чиновник заверил, что все организации подготовят отдельные меню для особых воспитанников. Главное, чтобы родители указали на необходимость в диете при оформлении путевки.

ЦИФРА

107 тысяч детей примут лагеря Ленобласти в 2023 году.

20 тысяч детей из них – дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.