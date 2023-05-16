Метал дротики по голым ногам и хлестал скакалкой: Кузнец из Петербурга получил 5 лет колонии за жестокое воспитание детей

Кузнеца из Петербурга посадили на пять лет в колонию за метание дротиков в детей и 500 ударов скакалкой. Фото: СОЦСЕТИ

Расследование громкого дела очередного отца-истязателя завершили в Петербурге. Последние 10 лет кузнец Сергей С. придумывал все более изощренные способы наказания для сына и дочери за их проступки: от ударов скакалкой по спине до метания дротиков по ногам. В распоряжении spb.kp.ru оказался допрос горе-отца, получившего пять лет колонии за жуткие «воспитательные меры».

«Первый раз я ударил сына, когда ему был год»

У кузнеца рабочая семья. Жена - машинист на том же предприятии. Оба были рады появлению детей. Сейчас дочери Сергея Кате (имена детей изменены. – Прим.ред.) – 15 лет, а сыну Саше – 13. Вот только нездоровые уроки воспитания мужчина уже начал проявлять, когда ребята были малышами.

Сергей бил и жену - однажды сломал ей ребро. Жаловаться в полицию она не стала. Фото: СОЦСЕТИ

- Первый раз я ударил сына, когда ему был один год. Мы с женой ругались, в порыве гнева я шлепнул Сашу по губам, у него пошла кровь. Он плакал. Но это вышло случайно! – оправдывался на допросе мужчина.

Отец называет Катю спокойной и послушной дочерью. А Саша его раздражал, он был шебутной и часто спорил. Поэтому основные наказания предназначались именно мальчику.

- Я бил их только по делу. За проступки, - заявил Сергей следователям. – Однажды в садике Саша обменялся дорогим конструктором «Лего». Вернулся домой без части деталей. Я взял ремень и выпорол его по ягодицам. Еще вспоминаю, как дочь и сын баловались на даче с моими инструментами, выкинули металлический диск на траву. Я стал ее косить, и зубчик диска отлетел мне в лицо. Дал каждому подзатыльник, обматерил и отлупил. А в январе 2020 года я попросил Сашу сходить за майонезом в магазин. Но он купил слишком дорогую пачку. Я взял ремень и избил его.

Сергей не любил, когда дети опаздывали, что-то забывали или обсчитывали его. Фото: СОЦСЕТИ

У папаши, судя по его воспоминаниям, всегда находились причины для избиения мальчика. Запах гари в доме - получай 35 ударов ремнем. Переел бургеров в гостях у тети? Кулаком в солнечное сплетение. Особо строго Сергей наказывал за опоздания домой. Каждая «штрафная» минута каралась ударом скакалкой. При этом рост кузнеца два метра, а вес - больше 100 килограммов.

- Тем самым я приучал их к дисциплине, - стоит на своем горе-родитель.

Метал дротики и отслеживал каждый шаг

Семья кузнеца рисует более страшные картины. Они утверждают, что мужчина умолчал о самых жестоких побоях - например, метанию дротиков по голым ногам детей. У Саши до сих пор шрамы.

- Кроме этого он угрожал детям пневматическим пистолетом и ружьем. Ладно хоть не додумался стрелять, - поделился с spb.kp.ru источник, близкий к семье отца-тирана. – А еще любил сдавливать головы детей своими лапищами, поднимая их вверх. А по поводу наказания скакалкой – следствие насчитало за 10 лет по 280 ударов каждому ребенку.

Свидетелем издевательств Сергея нередко становилась и его супруга - мать этих детей. Но, по словам близких семьи, хрупкая женщина безумно боялась тирана и просто молчала. Хотя доставалось и ей.

Дома горе-отец хранил пистолет и ружье. Но в детей не стрелял, разве что метал дротики. Фото: СОЦСЕТИ

- Однажды сломал ей ребро. Если дословно, то Сергей считал, что супруга и дети «по-другому не понимают, потому что тупые». При этом они все у него делали не так: неправильно ходят, неправильно сидят, стоят, смотрят. Дошло до того, что он установил на их телефоны приложение, отслеживающее каждый звонок и действие, - разводит руками источник редакции.

Правда о семейном аде вскрылась благодаря мальчику Саше. В один день он не вернулся из школы и спрятался в подъезде у друга. Пятиклассника искали полицейские, а когда нашли его, он во всем признался. В июне 2022 года Сергея отправили в СИЗО, спустя почти год, 10 мая 2023-го, вынесли приговор – пять лет исправительной колонии общего режима.

«Хочет быстрее на свободу»

Как стало известно spb.kp.ru, дети Сергея сейчас в безопасности. Они живут с матерью и лечатся от психологических травм.

- Дети не хотят про него вспоминать. Все жалеют, что ему дали маленький срок. Жена собирается лишить его родительских прав. Но боится его, - говорит близкий друг семьи.

При этом некоторые родственники Сергея и вовсе считают его невиновным. Сам он тоже признал вину только частично.

- Якобы никто не видел ни синяков, ни шрамов. Считают, что жена его оклеветала и подговорила детей. Сергей будет подавать апелляцию на решение суда. Он явно рассчитывает выйти из колонии побыстрее, - подытожил источник редакции.

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