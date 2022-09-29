«Он и так много ел в школе»: Мать объяснила, почему держала своих детей на цепи, не пуская к холодильнику

Осужденная за истязание трех детей мать-одиночка не раскаялась в зале суда. Фото: СОЦСЕТИ

Жизнь с тараканами, пустым холодильником и на собачьей цепи в коридоре. В таких условиях жили трое детей 31-летней петербурженки Оксаны. История жестокого воспитания восьмилетнего мальчика и его 6-летней и 1,5-годовалой сестренок потрясла даже следователей. Мать детей-маугли задержали и отправили в СИЗО. Спустя год стало известно, что суд дал ей пять лет колонии и оштрафовал на два миллиона рублей. «КП-Петербург» узнала, раскаялась ли женщина, как она объяснила свои поступки и где сейчас находятся дети.

ЖИВОТНЫЕ ЖИЛИ ЛУЧШЕ ДЕТЕЙ

- Мама била нас кулаками и деревянной палкой, когда ей что-то не нравилось, – жаловались следователям дети Оксаны. – Она нас очень мало кормила, поэтому мы дожидались, чтобы она уснула. Ночью тайно открывали холодильник. Из-за этого мама и стала нас сажать на цепь, чтобы мы не ели…

Малыши жили в нищете в окружении собак и кошек. А мать тратила деньги на содержание любовника-зэка в СИЗО. Фото: СОЦСЕТИ

Позже следствие полностью подтвердило слова детей. В Сети появились фото из грязной квартиры с тараканами. На одном из снимков была та самая собачья цепь, к которой приковывали малышей. Удивительно, но на последнем суде мать не раскаялась.

- Мать признала вину частично, – поделился источник «КП-Петербург». – Она сказала, что семья действительно жила небогато. Обычно питались картошкой и куриным супом. Часть денег Оксана тратила на посылки сожителю в СИЗО. Этот мужчина является отцом самого младшего ребенка. Папа старших детей им никак не помогал. Фактически она мать-одиночка. Поэтому женщина ограничивала детей. При этом в квартире были шесть кошек, двое собак, а также попугай и рыбки. На них денег не жалела.

На эту цепь приковывала детей мать. Фото: прокуратура Петербурга

В суде Оксана нашла, как ей кажется, логичное разъяснение каждого случая истязания детей. Например, истощенное состояние старшей дочери она объяснила тем, что та болеет сахарным диабетом и ей сложно соблюдать диету. А на старшего сына мать и вовсе нажаловалась.

- Да, иногда сын спал на полу. Я стелила ему на пол лист поролона или клеенку. Но это из-за того, что он писается каждую ночь под себя. Его кресло постоянно мокрое. Дома он ест только один раз потому, что в школе его дважды кормят – завтраком и обедом. Старшей дочери я запрещала открывать холодильник, потому что она ворует сладости, а ей нельзя их есть. А сын и так крадет деньги у меня на еду. Берет по 100, 200 рублей, чтобы купить сладости в школе. Иногда ворует деньги у одноклассников из рюкзаков. Он и так очень много ест. Мы даже к психологу ходили, чтобы вылечить его от зависимостей, - оправдывалась Оксана в суде.

При этом мать до последнего заверяла, что обнаруженные следы побоев на детях не связаны с ней – она якобы только изредка шлепала сына и дочь по попе за непослушание. Но факт того, что она пристегивала детей цепью, все же признала.

Сама Оксана родом из неблагополучной семьи.

С ДЕТЬМИ РАБОТАЮТ ПСИХОЛОГИ

Судья отправила Оксану на пять лет в исправительную колонию общего режима. Кроме этого ее оштрафовали на 70 тысяч рублей за неисполнение родительских обязанностей. Еще она должна выплатить по миллиону рублей старшим сыну и дочери. Как рассказали «КП-Петербург» в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка в Петербурге Анны Митяниной, сейчас с детьми все в порядке.

- Все трое находятся в одном детдоме. Они видятся, играют вместе. С ними работают хорошие воспитатели и психологи. Самое главное, что у детей сейчас хорошее психоэмоциональное состояние. Вся эта жуткая ситуация, конечно, сказалась на них. Но есть надежда, что дальше с ними все будет в порядке. Мы в любом случае их не бросим, - пообещали в аппарате детского омбудсмена.

С двумя старшими детьми сейчас общается только отец. Но в их воспитании он раньше не участвовал. Фото: СОЦСЕТИ

Самой матери, судя по всему, дети больше не нужны.

- Насколько мы знаем, женщина не предпринимала никаких попыток связаться с детьми, и она не хочет их вернуть. Сейчас решается вопрос о лишении ее родительских прав. Увы, это не очень быстрый процесс, – добавляют в аппарате Анны Митяниной. – Зато объявился отец двух старших детей и их бабушка. Они общаются, но только по телефону. Пока неизвестно, останутся дети в детдоме или их усыновят. Специалисты разберутся, какое будущее им не навредит.

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