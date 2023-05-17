Почта России выпустила конверт в честь 160-летия Обуховского завода. Фото: пресс-служба УФПС.

16 мая в музее истории Обуховского завода в Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония гашения памятного конверта, выпущенного к 160-летию предприятия.

В мероприятии приняли участие генеральный директор АО «Обуховский завод» Михаил Подвязников и заместитель директора Макрорегиона Северо-Запад Почты России Ксения Ефимова.

На почтовом конверте изображена главная проходная Обуховского завода. Его тираж составил порядка 250 000 экземпляров по всей России. В ближайшие дни конверты поступят в почтовые отделения Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Фото: пресс-служба УФПС.

«Выпуск почтовой продукции к знаменательным датам в истории города – добрая традиция, которую Почта России поддерживает много лет. Отрадно, что 160- летие со дня основания Обуховского завода – предприятия, внёсшего большой вклад в развитие науки, техники и обороноспособности нашей страны, также запечатлено на почтовом конверте. Пусть он станет символом процветания и дальнейшего развития завода», — отметила заместитель директора Макрорегиона Северо-Запад Почты России по операционной деятельности Ксения Ефимова.

Дополнительно к выпуску почтового конверта Почта изготовила художественный штемпель специального гашения, на оттиске которого изображены символы завода, зафиксированы юбилейная дата и памятная надпись. Поставить его оттиск на почтовую продукцию все желающие смогут 16 мая во флагманском почтовом отделении Санкт-Петербурга (Невский пр., д. 70).

Фото: пресс-служба УФПС.

«Хочу выразить благодарность Почте России за то, что она выпустила конверт к 160-летию Обуховского завода. Для нас это - важное событие. Когда Обуховскому заводу исполнялось 150 лет, была выпущена почтовая марка. Потом был выпущен буклет к 155-летию, а также специальный памятный набор. Я благодарен за такое внимание к нашему предприятию. Как директору завода мне это особенно приятно. Я надеюсь, что этот конверт будет популярен. И, по крайней мере, в нашем взаимодействии с различными ведомствами он будет использоваться», — сказал генеральный директор АО «Обуховский завод» Михаил Подвязников.

Реклама. АО Почта России. LjN8Jz22R