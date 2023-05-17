Каждый четвертый житель Петербурга зарабатывает на своем хобби

В ОК подсчитали, сколько петербуржцы зарабатывают на своем хобби. Фото: предоставлено организаторами

Исследовательский центр сервиса Зарплата.ру совместно с социальной сетью Одноклассники провел исследование и выяснил, что хобби приносят доход 26% петербуржцев. В опросе приняли участие 4600 человек, выборка репрезентативна для российского сегмента интернета, в том числе для Санкт-Петербурга.

По итогам проведенного исследования, у 93% респондентов есть хобби. При этом женщинам удается чаще монетизировать свое хобби в отличие от мужчин (28% против 23% соответственно). Также только 13% ответивших утверждают, что хобби стало их профессией.

Как признались 36% участников опроса, зарабатывающих благодаря своим хобби, они ведут продажи своих услуг или изделий через соцсети.

Лучше всего петербуржцы зарабатывают на рукоделии и спорте. Фото: предоставлено организаторами

На вопрос «Как вы монетизируете свое хобби?» петербуржцы ответили, что продают свои услуги – 43%, торгуют своими изделиями – 34%, зарабатывают на создании контента – 7%.

Почти половина участников опроса (49%), зарабатывающих своими увлечениями, отмечает, что занимается хобби более пяти лет.

В топ-5 хобби, которые помогают петербуржцам зарабатывать деньги, вошли:

Сергей Томилов, директор по контенту ОК:

«Мы хотим, чтобы люди могли не только находить и выкладывать интересный контент о своих увлечениях в соцсети, но и иметь возможность зарабатывать благодаря своим хобби. Для этого мы запускаем разные программы поддержки авторов, даем возможность пользователям продавать свои товары и услуги прямо в профиле или группе в ОК. Уже сейчас наиболее успешные авторы зарабатывают в ОК до 100 тысяч рублей в месяц, в первую очередь в самых востребованных категориях увлечений: рукоделии, кулинарии и путешествиях. В сервисе «Увлечения» тематический контент смотрят более 21 миллиона человек в месяц: мы видим, что они активно подписываются на блогеров, которые делают вещи (одежду, сувениры и многое другое) своими руками, создают гайды по здоровому питанию, продают авторские экскурсии или туры в необычные места страны».

Как рассказали опрошенные жители Северной столицы, получающие доход благодаря собственным увлечениям, от 1 тысячи до 10 тысяч рублей в месяц зарабатывают 78% из них, от 10 тысяч до 30 тысяч рублей – 13%, от 30 тысяч до 50 тысяч рублей – 4%, от 50 тысяч до 100 тысяч рублей – 2%, более 100 тысяч рублей – 3%.

Исследование ОК и Зарплаты.ру также показало, что свой заработок «увлеченные» петербуржцы тратят на дальнейшее развитие хобби (51%) и свои нужды (40%) либо делают с него накопления (9%).