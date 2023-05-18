«Растила сына, имела судимость»: труп известной порноактрисы Amy Days нашли в номере отеля в Петербурге

Amy Days нашли мертвой в отеле Петербурга. Фото: СОЦСЕТИ

Репутации одного из петербургских отелей сегодня не позавидуешь. 18 мая в доме отдыха обнаружили тело убитой женщины. Как выяснилось, погибшей оказалась известная российская порноактриса Amy Days. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Петербургу.

Известную порноактрису убили в отеле, а под окнами номера нашли труп бойфренда. Фото: СОЦСЕТИ

– В больницу также госпитализировали найденного под окном апартаментов мужчину, упавшего с большой высоты, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Как позже стало известно, семь этажей пролетел парень и сожитель скончавшейся. В СК города на Неве из-за происшествия возбудили уголовное дело. Правоохранители продолжают выяснять подробности и причины случившегося, допрашивают свидетелей и очевидцев.

Сейчас в социальных сетях активно обсуждают и осуждают 38-летнюю женщину. В это время spb.kp.ru успела узнать некоторые подробности жизни звезды фильмов «для взрослых».

Екатерина – настоящее имя Amy Days – родилась в деревне под Лугой. В порноиндустрию ушла не от хорошей жизни.

– Был 2007 год и сложная жизненная ситуация. А там были легкие деньги, – рассказал близкий друг погибшей в беседе с корреспондентом spb.kp.ru.

У погибшей остался маленький сын. Фото: СОЦСЕТИ

С его слов, решение подруги они никогда не обсуждали. Но, он также добавил, что восторга от ее нового бойфренда Дмитрия, оказавшегося на восемь лет младше, близкие погибшей не испытывали. По словам приятелей женщины, молодой человек сидел на наркотиках, пил и не работал. Ее друг также рассказал, что у Екатерины остался маленький сын.

К слову, проблемы с наркотиками имелись не только у парня порнозвезды, но и у самой актрисы. Как сообщил источник spb.kp.ru, женщина ранее была судима по небезызвестной 228 статье.

У актрисы были проблемы с наркотиками. Фото: СОЦСЕТИ

Ранее spb.kp.ru писала, что труп женщины нашли в отеле в Петербурге, тело ее любовника – под окнами. К слову, за жизнь мужчины сейчас борются медики.