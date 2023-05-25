9 способов получить круиз за лучшие деньги

В поисках круиза мечта. Фото предоставлено гипермаркетом круизов «Инфофлот».

Копейка рубль бережет. Все мы хотим получить максимум за свои деньги. Особенно горячо наше желание рационально тратить, когда речь идет о вещах необходимых, но недолговечных, вроде одежды или отдыха. И если первую проблему можно решить за один поход в ближайший аутлет, то с отдыхом придется повозиться. Роскошные круизы за полярный круг и закаты над Валаамом редко продаются из-под полы. Ну а если и продаются, то мы крайне не рекомендуем вам их там покупать. Лучше прочитать эту статью, в которой редакция «Комсомольской правды» вместе с гипермаркетом круизов «Инфофлот» собрала все существующие в обозримой вселенной способы забронировать круиз рационально - с выгодой для своего бюджета.

1. Планировать заранее

Река Обь. Вид в теплохода. Фото предоставлено гипермаркетом круизов «Инфофлот».

Это универсальный совет, который поможет вам сэкономить до 30% от изначальной стоимости круиза. Если вы тот самый тип человека, который может спланировать свой отпуск за год, то этот способ покажется вам самым простым и наиболее выгодным. Как ни странно, это действительно так. Особенно разумно будет выбрать дорогой и продолжительный круиз. Например, «Большое сибирское путешествие» по Оби и Иртышу с выходом за полярный круг на камерном теплоходе «Северная сказка» со всякими саунами, ресторанами и насыщенной экскурсионной программой будет стоить на 20% дешевле, так что сэкономить получиться очень даже много.

Плюс этого способа еще и в том, что при раннем бронировании можно отловить лучшие каюты - самые просторные, с балконами, на шлюпочной палубе по лучшей цене. Возьмем для примера пятидневный круиз по одному из самых популярных направлений - из Москвы в Казань в новеньком стильном полулюксе с балконом на теплоходе «Огни большого города». При срочном бронировании в этом году он будет на 11% дороже, чем при бронировании на 2024-й. Только тсс. Их и на следующий год совсем мало осталось.

2. Подписаться на все

Встречая закат на теплоходе. Фото предоставлено гипермаркетом круизов «Инфофлот».

Этот способ подойдет тем, кто не любит ждать и терпимо относится к рекламе. Чтобы поймать выгодное предложение, достаточно подписаться на рекламную рассылку интересующей вас компании или стать участником какого-нибудь туристического сообщества в социальных сетях. Ну или можно сделать еще проще — достаточно просто следить за Telegram «Инфофлота». Туда выкладываю все горящие туры, которые можно найти в Сети. Когда такая информация в одном месте - это здорово упрощает жизнь. При таком подходе вы сможете сэкономить до 20% от стоимости круиза.

3. Оплачивать через СБП или картой «Мир»

Осматривая теплоход. Фото предоставлено гипермаркетом круизов «Инфофлот».

Суть совета в кешбэке и в том, что он прекрасно совмещается с остальными лайфхаками в этой статье. Да, пускай это всего лишь один процент, но если круиз стоит сотню тысяч или больше, то сэкономленных денег с лихвой хватит на сувениры, которые все от вас, конечно, с нетерпением ждут. У этой акции есть срок действия, так что при оплате обязательно проверьте, до какого числа она работает.

4. Копить баллы

В круиз всей семьей. Фото предоставлено гипермаркетом круизов «Инфофлот».

Да-да, прямо как в супермаркетах, такси и много где еще. Особенно выгодно, если вы часто путешествуете с одним и тем же оператором. Или приобретаете круизы через единый портал гипермаркета. Так вам на счет точно будут падать баллы за каждое путешествие. Например, в «Клубе любителей круизов» баллами можно полностью оплатить свое новое путешествие. А на счет «Клуба» добавляются баллы за покупку круизов любых операторов. Удобно.

5. Проверять свои привилегии

В свадебном круизе. Фото предоставлено гипермаркетом круизов «Инфофлот».

Если вы молодожены или хотите отпраздновать юбилей в круизе, то у нас для вас хорошие новости: для таких мероприятий полагаются особые скидки. Например, бронируя круиз «Большая свадьба», можно сэкономить 20%. На самом деле отправиться в круиз на свадьбу - это все еще очень оригинально и захватывающе. Учитывая, что капитаны кораблей имеют право законно заключать браки на борту судна, - это прекрасная возможность добавить путешествию романтики, а капитану - работы.

Возвращаясь к привилегиям, не обязательно вступать в брак ради дисконта. Пенсионерам полагается существенная скидка. На многих направлениях есть специальные предложения и акции именно для людей в возрасте.

6. Путешествовать с детьми

На теплоходах «Созвездия» детям дарят подарки. Фото предоставлено гипермаркетом круизов «Инфофлот».

Тем, кто успел обзавестись потомством, некоторые круизные компании предоставляют просто нереальный бонус. Например, компания «Созвездие» круизы детям до 14 лет не продает - она возит их бесплатно! Если вы берете каюту на двоих взрослых, то один или даже двое детей до 14 лет могут путешествовать с вами абсолютно бесплатно. Представляете, сколько можно сэкономить на трансфере, проживании, питании, мастер-классах и экскурсиях за 7-14 дней? По крайней мере, если вы не решите выделить детям отдельную каюту. В таком случае бесплатными останутся только питание и экскурсии.

7. Получать подарки за бронирование

Когда посмотрела кэшбэк. Фото предоставлено гипермаркетом круизов «Инфофлот».

Это не совсем кешбэк, вернее, совсем не кешбэк, а подарок за намерение. При бронировании вам буквально выдают деньги, которые можно потратить на оплату каюты. В качестве примера - морской круиз из Сочи в Турцию, за который можно получить до 340 евро на депозит. Представляете, как можно разгуляться на эти деньги в duty free на борту лайнера?

8. Зайти на сайт «Инфофлот» и посмотреть, что там новенького в «Предложении дня»

Круизы предоставляют море возможностей для отдыха. Фото предоставлено гипермаркетом круизов «Инфофлот».

Список круизов там часто обновляется, и в нем есть из чего выбрать. На момент написания статьи нижний порог цены на круиз из этого списка составлял всего 17 тысяч рублей, а верхний - около 80 тысяч. И надо сказать, что это не круизы на надувной лодке по Москве-реке, а вполне достойные путешествия длиной неделю и даже больше. Этот способ просто идеален для тех, кто хочет немедленно бросить все и без лишних раздумий отправиться в плавание.

9. Применить персональный подход

Выбрать экспертов и обратиться к ним, чтобы получить подборку круизов, которая подходит именно вам.

На что обратить внимание при выборе такого эксперта?

Фото: Дмитриева Юлия.

По нашим скромным подсчетам все скидки и бонусы из этой статьи помогут вам сэкономить до 30% от стоимости круиза. И если учитывать, что в его стоимость входит все - от каюты и питания до экскурсий, то получается очень даже приличная экономия. Планируйте отдых с умом на портале гипермаркета круизов «Инфофлот» и приятного плавания!

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