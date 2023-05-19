Маньяка-милиционера, отрезавшего девушкам грудь, осудили еще за одно убийство женщины в Петербурге

Маньяка-милиционера осудили за убийство еще одной девушки в Петербурге в 2004 году / Фото: скрин russianamerica.com

В Санкт-Петербурге вынесли очередной приговор милиционеру-маньяку Олегу Тену, который убивал девушек и отрезал из груди. В 2005 году он был приговорен к пожизненному лишению свободы за убийство двух жительниц Петербурга. Но в 2019 году он признался в убийстве еще одной девушки летом 2004 года. 19 мая 2023 года его признали окончательно признали виновным. Об этом сообщает Следственный комитет.

- В ночь с 5 на 6 августа 2004 года, Тен, занимаясь частным извозом, возле станции метро "Пионерская" посадил к себе в машину 19-летнюю девушку. По пути у них произошла перепалка. Тогда милиционер решил убить свою попутчицу, - рассказали в комитете.

Мужчина остановил машину возле одного из домов на улице Софьи Ковалевской, напал на девушку, вытащил ее из салона автомобиля, повалил на землю и зверски забил ножом, после чего скрылся.

В ходе расследований вина Тена была доказана. Ему назначили еще 12,5 лет тюрьмы. Однако в совокупности он будет отбывать наказание пожизненно.

Напомним, что попался маньяк в 2006 году. В июле 2005 года он напал на 24-летнюю работницу счетной палаты Ленобласти, дочь генерала ж/д войск. Он подкараулил девушку возле подъезда на Дунайской улице, зашел за ней в лифт и перерезал горло разбитой бутылкой. После он вырезал у девушки молочные железы и глаз. Второе преступление он совершил в декабре этого же года. Ею оказалась 21-летняя попутчица, голосовавшая на дороге.

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